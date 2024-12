GTA 6: Release 2025 oder 2026? Jason Schreier hat eine Vorahnung

Die Veröffentlichung von “GTA 6" wird von vielen Spielern mit Spannung erwartet. Allerdings häufen sich die Zweifel daran, dass Rockstar Games und Take-Two an den zuletzt kommunizierten Plänen festhalten werden.

Nach mehr als einem Jahrzehnt der Entwicklung und einem ersten Trailer Ende 2023 rückt die Veröffentlichung von “GTA 6” näher. Der neue Rockstar-Blockbuster soll offiziellen Angaben zufolge im Herbst 2025 auf den Markt kommen.

Die Frage nach dem exakten Erscheinungsdatum bleibt unbeantwortet. Doch selbst das Release-Jahr könnte kippeln – zumindest nach der Einschätzung des Bloomberg-Journalisten Jason Schreier.

GTA 6: Release doch erst im Jahr 2026?

Rockstar Games hatte bei der Entwicklung von “GTA 6” in der Vergangenheit mehrfach interne Deadlines verpasst, betonte Schreier schon in einem vorangegangenen Artikel auf Bloomberg. In der neuen Ausgabe von Kinda Funny Games ging er einen Schritt weiter: Es würde ihn nicht vom Hocker hauen, wenn es zu weiteren Verzögerungen kommt. Ganz im Gegenteil: Ein Release von “GTA 6” im Jahr 2025 würde ihn eher “schockieren”.

„Ich wäre schockiert, wenn es tatsächlich nächstes Jahr erscheinen würde. Ich denke, dass es sich wahrscheinlich wieder verschieben wird, weil Rockstar Games immer verschiebt“, so Schreier.

Die Entwicklung von Spielen wie “Red Dead Redemption 2” zeige, dass Verzögerungen bei Rockstar keine Seltenheit seien. Schreier fügte hinzu, dass er eher von einem Release im Jahr 2026 ausgehe, auch wenn Take-Two offiziell für 2025 plane.

In der neusten Ausgabe von Kinda Funny Games kam auch „GTA 6“ zur Sprache.

Red Dead Redemption 2 war auch bei CD Projekt ein Thema

In der Show erinnerte sich Schreier an eine Situation, als er etwa im Oktober 2016 bei CD Projekt saß und über “Cyberpunk 2077” plauderte. Dabei kam auch “Red Dead Redemption 2” ins Gespräch. „Erscheint im Herbst 2017“, so hieß es damals.

“Ich weiß noch, wie ich mich an die Leute von CD Projekt wandte und sagte: Ich hoffe, ihr plant Cyberpunk nicht für Herbst 2017″, erklärte Schreier. “Cyberpunk 2077” war schon damals für einen späteren Release geplant. Allerdings war die Sorge ohnehin unbegründet, denn “Red Dead Redemption 2” verzögerte sich und kam letztlich erst im Oktober 2018 auf den Markt.

“Ich wäre also nicht schockiert, wenn es [GTA 6] sich bis 2026 verschiebt. Entschuldigung, ich wäre schockiert, wenn es nicht auf 2026 verschoben würde. Ich wäre sogar schockiert, wenn es tatsächlich im Herbst 2025 käme. Aber im Moment sagt Take-Two, dass sie auf dem richtigen Weg sind”, so Schreier weiter.

Man müsse schauen, “ob das in ein paar Monaten noch der Fall ist”. Unabhängig davon, ob es “GTA 6” in das Jahr 2025 schafft oder nicht, werde 2025 ein “wichtiges Jahr für Videospiele” sein.

Zu beachten ist, dass es sich bei Schreiers Einschätzung um keine fundierte Analyse zu handeln scheint, sondern eher um eine Vermutung, die auf Erfahrungen in der Vergangenheit aufbaut. Da es im Fall von “GTA 6” bereits zu internen Verschiebungen kam, könnte der Blockbuster diesmal tatsächlich auf Kurs sein.

Branchenweite Auswirkungen des Releases

Die Frage nach dem Release hat für die gesamte Branche eine hohe Relevanz: Die Marktbedeutung von “GTA 6” ist so groß, dass sie die Strategien anderer Publisher beeinflusst. Bloomberg berichtete kürzlich, dass konkurrierende Entwickler ihre Veröffentlichungstermine bewusst verzögern, um nicht mit dem Titel zu konkurrieren.

Die Herausgeber wollen sehen, ob “GTA 6” den angedachten Release-Zeitraum einhält oder bis 2026 verschoben wird, hieß es. Darauf aufbauend möchten die Publisher reagieren. Wir berichteten:

Zum jetzigen Zeitpunkt steht nur fest: Take-Two und Rockstar Games planen mit einer Veröffentlichung von “GTA 6” im Herbst 2025. Dieser Plan wurde im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichtes noch einmal untermauert.

