GTA 6: Wann kommt Trailer 2? Vorgänger schon jetzt übertroffen

Der zweite Trailer zu "GTA 6" lässt auf sich warten, was bei den Fans zunehmend zu einer gewissen Ungeduld führt. Vor allem ein Blick auf vorherige Rockstar-Spiele macht deutlich: Der Entwickler lässt die Spieler ziemlich zappeln. Doch wie lange noch?

Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers von „GTA 6“ im Dezember 2023 ist mehr als ein Jahr vergangen, ohne dass Rockstar Games neue Videos oder signifikante Informationen zum Spiel veröffentlicht hat.

Die Wartezeit übertrifft sogar die Zeiträume zwischen den ersten und zweiten Trailern anderer großer Rockstar-Spiele wie „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“.

GTA 6 setzt sich gegen GTA 5 und Red Dead Redemption 2 durch

Der erste Trailer von „GTA 6“ wurde vor mittlerweile 380 Tagen freigeschaltet – nach einem Leak sogar früher als geplant. Und derzeit ist keine offizielle Ankündigung zum zweiten Trailer in Sicht.

Im Vergleich dazu folgten der zweite Trailer von „GTA 5“ nach 378 Tagen und der von „Red Dead Redemption 2“ nach 343 Tagen. Darauf verweist der X-Account GTA Countdown in einem Tweet.

Ebenfalls wurde eine Umfrage gestartet, in der Teilnehmer ihre Prognosen abgeben und den Launch-Zeitraum des zweiten “GTA 6”-Trailers vorhersagen können. Mehr als 11.000 Spieler nahmen bisher teil. Kurz vor dem Ende der Umfrage konnte sich keine Option mit einem klaren Vorsprung durchsetzen.

Das vorläufige Ergebnis:

Dezember 2024: 22,2 Prozent

Januar 2025: 29,3 Prozent

Februar 2025: 17,6 Prozent

Später: 30,9 Prozent

Bei der Prognose gibt es keine eindeutige Meinung.

Johnny Ray Gill deutet etwas an

Doch nicht nur ein zweites Video zu “GTA 6” lässt auf sich warten. Auch weitere Informationen oder Bilder glänzen durch Abwesenheit. Gelegentlich sorgen mutmaßlich beteiligte Prominente für kryptische Hinweise, wie aktuell Johnny Ray Gill, der bereits in “GTA 5″ und „Red Dead Redemption 2” zu hören war.

“Ich kann nichts sagen, aber es gibt eine Situation in dieser Welt, die vielleicht 2025 bis 2026 kommt, über die ich mich wirklich freue”, erklärte er in einem Interview mit Check it TV.

Auf die Frage, ob es sich dabei um “GTA 6″ handele, lachte Gill und antwortete: „Ich meine, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Bleibt dran – wir werden sehen.“ Viel können wir mit den Worten freilich nicht anfangen.

Verschiebung noch nicht vom Tisch?

Die einzige offizielle Ankündigung in diesem Jahr war die Bestätigung des Veröffentlichungsfensters von „GTA 6“ für den Herbst 2025. Nach Verschiebungsgerüchten wurde der Zeitraum im Laufe der vergangenen Monate noch einmal wiederholt.

Allerdings gibt es noch immer Zweifel daran, dass sich Spieler ab Herbst 2025 durch die Welt von “GTA 6” bewegen können:

Es bleibt abzuwarten, wann Rockstar den zweiten Trailer für „GTA 6“ veröffentlichen wird. Der Zeitpunkt der Freischaltung könnte auch einen Hinweis darauf geben, ob 2025 oder 2026 das große Jahr des Titels wird – wobei Rockstar eher in Jahrzehnten zu rechnen scheint.

