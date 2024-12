GTA 6: Take-Two versteht die Frustration der Spieler und stimmt auf Großes ein

Ende 2023 versorgten uns Rockstar Games und Take-Two Interactive mit dem offiziellen Enthüllungs-Trailer zu „GTA 6“. Nachdem sich dieser schnell zu einem der erfolgreichsten Videospiel-Trailer überhaupt entwickelte, wurde es in den Folgemonaten leider recht still um „GTA 6“.

Abgesehen von der Bestätigung, dass der Open-World-Blockbuster weiterhin für einen PS5- und Xbox Series X/S-Release im Herbst 2025 vorgesehen ist, nannte Take-Two Interactive in den letzten Monaten leider keine weiteren Details. Auch die Gerüchte um einen zweiten Trailer, der möglicherweise noch diesen Monat erscheint, kommentierte der Publisher nicht.

Zuletzt sorgte die Infoflaute dafür, dass die Vorfreunde der Spieler mitunter in Frust umschlug. Eine Begebenheit, die Take-Two-CEO Strauß Zelnick laut eigenen Angaben durchaus nachvollziehen kann.

Größer und besser als erwartet?

Wie Zelnick im Interview mit Conner Mather auf Youtube versicherte, soll „GTA 6“ die lange Wartezeit jedoch wert sein. Unter dem Strich warte mit „GTA 6“ nämlich eine Erfahrung, die größer und besser ausfällt, als es sich die meisten Spieler ausmalen.

Trotz der ungeheuren Vorfreude der Fans möchten Take-Two Interactive und Rockstar Games bezüglich des Releases nichts überstürzen. Stattdessen gehe es darum, ein möglichst hochwertiges und fehlerfreies Spiel zu veröffentlichen.

„Unsere Teams konzentrieren sich darauf, etwas Neues zu schaffen, an das ihr noch nicht einmal gedacht habt“, so Zelnick weiter. „Ihr dachtet, ihr würden dieses eine Ding erwarten. Aber es ist viel größer, viel besser, aufregender und schöner, als ihr es euch jemals vorstellen könntet.“

Zelnick fügte außerdem hinzu, dass „GTA 6 außergewöhnlich, das Warten wert und atemberaubend sein wird“. Wann wir mit weiteren Details oder gar der offiziellen Gameplay-Enthüllung rechnen können, ließ der Take-Two-CEO aber weiter offen.

Erscheint der zweite Trailer in wenigen Tagen?

Einer aktuellen Fan-Theorie zufolge könnte der zweite Trailer zu „GTA 6“ in dieser Woche erscheinen. Genauer gesagt am Freitag, den 27. Dezember 2025. Darauf sollen laut der Theorie gleich mehrere Hinweise hindeuten, die mit der Zahl 27 in Verbindung stehen.

Darunter Rockstar Games‘ Gründung am 27. Dezember 1998, die Zahl 27, die im ersten Trailer nach 27 Sekunden zu sehen ist, sowie die Tatsache, dass der offizielle Instagram-Account genau 27 Beiträge aufweist.

Weitere vermeintliche Beweise, die die Community gesammelt haben möchte, haben wir hier für euch zusammengefasst. „GTA 6“ erscheint im Herbst 2025 für die PS5 und die Xbox Series X/S. Die Umsetzung für den PC folgt laut offiziellen Angaben zu einem späteren Zeitpunkt.

Doch nicht nur die Spieler fiebern dem Release von „GTA 6“ entgegen. Den Angaben von Analysten zufolge dürften auch die diversen Publisher beziehungsweise die Gamesbranche an sich große Hoffnungen in den Open-World-Blockbuster setzen.

So wird erwartet, dass „GTA 6“ einer zuletzt kriselnden Branche endlich wieder Auftrieb verleihen könnte.

