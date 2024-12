GTA 6: Neuigkeiten in Kürze? Rockstar aktualisiert Website

Über ein Jahr ist bereits vergangen, seit Rockstar Games den ersten Trailer zu „GTA 6“ veröffentlicht hat. Seit dem hüllen sich die Macher in Schweigen, Spieler und Fans warten gebannt auf Neuigkeiten. Doch möglicherweise könnten die Verantwortlichen schon in Kürze neue Informationen zu „GTA 6“ preisgeben. Einen entsprechenden Hinweis liefert nun zumindest die offizielle Website von Entwickler Rockstar.

Rockstar aktualisiert Platzhalter für GTA-6-Screenshots

Wie ein findiger Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben und anhand eines Screenshots verdeutlicht hat, haben die Mitarbeiter von Rockstar Games erst kürzlich ein paar Änderungen an der eigenen Website vorgenommen. Demnach wurden die Platzhalter für Screenshots von „GTA 6“ aktualisiert. Aus diesem Grund gehen die Fans davon aus, dass Entwickler Rockstar schon bald etwas Neues zum heiß erwarteten Open-World-Spektakel enthüllen wird.

GTA 6 screenshots placeholders were just updated on the Rockstar Games website! pic.twitter.com/jIvsG17fk8 — GTA 6 Joker (@GTASixJoker) December 26, 2024

Allerdings gilt es nicht, außer Acht zu lassen, dass solch kleinere Änderungen an der Website in der Regel immer wieder Mal erfolgen. Dementsprechend könnte die Tatsache, dass die Platzhalter für die Screenshots aktualisiert wurden, auch nichts weiter bedeuten. Viele Spieler sind zudem der Meinung, dass zum aktuellen Zeitpunkt ein Großteil der Mitarbeiter von Rockstar Games im Urlaub ist. Aus diesem Grund halten sie es für unwahrscheinlich, dass große Neuigkeiten zu „GTA 6“ noch in diesem Jahr bekannt gegeben werden.

GTA 6 soll die Vorstellungen der Spieler übertreffen

Ausschließen lässt sich aber wie immer nichts. Erst vor wenigen Tagen hatten die Fans bereits spekuliert, ob ein neuer Trailer zu „GTA 6“ nicht am heutigen Freitag erscheinen wird. So stellten die Fans gleich mehrere, teils ziemlich weit hergeholte Theorien auf, die sich alle um den 27. Dezember drehten. So tauchte die Zahl im Zusammenhang mit dem Spiel und den Entwickler vergleichsweise häufig auf. Und auch der erste Trailer ließ einige entsprechende Zahlenspiele zu.

Der Release von „GTA 6“ ist auch weiterhin für 2025 geplant. Ob es doch noch zu einer Release-Verschiebung kommen wird, ist allerdings nicht auszuschließen. Schließlich handelt es sich bei dem kommenden Action-Spiel um eines der ambitioniertesten Projekte der Industrie. Auch CEO Strauß Zelnick von Publisher Take-Two versprach zuletzt, dass sich die lange Wartezeit lohnen würde und „GTA 6“ besser und größer ausfallen wird, als sich die meisten Spieler vorstellen könnten.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren