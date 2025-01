Minecraft 2: Notch spricht über spirituellen Nachfolger

Markus "Notch" Persson, der ursprüngliche Entwickler von "Minecraft", hat in den sozialen Medien über die Möglichkeit eines neuen Spiels gesprochen. Könnte ein spiritueller Nachfolger entstehen?

Markus „Notch“ Persson, bekannt als der Schöpfer von „Minecraft“, hat auf der Plattform X (ehemals Twitter) angedeutet, an einem neuen Projekt zu arbeiten. Fast 15 Jahre nach der Veröffentlichung der ersten spielbaren Version von „Minecraft“ regt Notch damit Diskussionen über einen möglichen spirituellen Nachfolger an. Ein direktes „Minecraft 2“ wird es jedoch nicht geben.

Notch hat zwei Ideen für das nächste Projekt

In einer Reihe von Tweets erläuterte Notch zunächst seine Überlegungen zu einem neuen Spiel. Das Projekt befindet sich laut seinen Aussagen noch in einem frühen Stadium der Überlegung und soll Elemente eines Roguelike-Dungeon-Crawlers enthalten. Beispiele wie „ADOM“ und „Legend of Grimrock“ nennt er als Inspirationsquellen.

Gleichzeitig erkundet er die Möglichkeit, ein Spiel zu entwickeln, das an „Minecraft“ erinnert – wenn auch unter einem neuen Namen und mit einer anderen Ausrichtung. Verbunden wurde das Ganze mit einer Umfrage, die inzwischen mehr als 200.000 Teilnehmer fand. Darin möchte Notch wissen, ob die Spieler eher ein Roguelike oder eine Art “Minecraft 2” sehen möchten.

Mit 76,5 Prozent fällt das Ergebnis momentan deutlich zugunsten der zweiten Option aus:

Das Ergebnis ist deutlich. Viele Spieler würden gern eine Art „Minecraft 2“ sehen.

Notch verwendet im weiteren Verlauf den Begriff „spiritueller Nachfolger“, da eine direkte Fortsetzung unter dem Namen „Minecraft 2“ aufgrund der Eigentumsrechte von Microsoft nicht möglich ist.

Geld für einen guten Zweck

Die Ankündigung hat innerhalb der Community auch eine Debatte darüber angeheizt, wie ernst es Notch mit seinen Äußerungen meint. Zumal recht unkonventionelle Aussagen folgten, zum Beispiel über die Größe seines besten Stücks.

In einem Tweet vom 3. Januar 2025 blieb er halbwegs sachlich und betonte unter dem Motto “Ich habe im Grunde Minecraft 2 angekündigt“, dass es ihm selbst völlig egal sei, welches Spiel er zuerst macht. Zudem sei er auf jeden Fall bereit, einen “ehrlichen Versuch in Form eines spirituellen Nachfolgers von Minecraft zu wagen”. Aus diesem Grund entstand die Umfrage.

Gleichzeitig räumte Notch ein, dass spirituelle Nachfolger in der Regel ziemlich abgehalftert wirken können. Es ist eine Befürchtung, die für sein nächstes Spiel im Allgemeinen besteht. “Warum also nicht das machen, was die Leute wirklich wollen und bereit sind, mir irgendwie noch mehr Geld dafür zu geben“, schrieb er weiter.

Er legte nach: “Ich habe vor, das Geld für einen guten Zweck auszugeben. Aber mein Gott, ich habe gelernt, dass ich oft versage. Gewinnen heißt scheitern, bis man sich selbst zum Erfolg bringt.”

Weitere Meldungen rund um Minecraft:

Notch versicherte abschließend, dass sein Spiel „die unglaubliche Arbeit, die das Mojang-Team leistet und die Microsoft erfolgreich leistet“, nicht beeinträchtigen werde. Zudem sei nicht sicher, ob es das neue Spiel tatsächlich auf den Markt schaffen werde.

“Ehrlich gesagt bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich es bis zur Veröffentlichung schaffe, da ich mein ganzes Leben lang ich selbst war. Aber ich weiß, dass es mir wirklich Spaß macht, im Büro an einem Spiel zu arbeiten. Und ich würde es gerne einmal ausprobieren”, so der Entwickler.

Was haltet ihr von der Idee, irgendwann so etwas wie ein “Minecraft 2” in den Händen halten zu können?

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren