Sonic the Hedgehog 4: Jim Carrey könnte als Dr. Robotnik zurückkehren

„Sonic the Hedgehog 3“ lief erst kürzlich in den deutschen Kinos an, doch eine Fortsetzung ist bereits bestätigt. Dafür könnte womöglich auch Jim Carrey erneut in der Rolle als Dr. Robotnik zurückkehren. Das hat der Schauspieler nun selbst in einem Interview bekannt gegeben.

Obwohl „Sonic the Hedgehog 3“ erst seit dem 25. Dezember 2024 in den deutschen Kinos zu sehen ist, hat Paramount Pictures bereits bekannt gegeben, dass es einen weiteren Film mit Segas blauem Igel in der Hauptrolle geben wird. Dafür könnte auch Jim Carrey ein weiteres Mal in die Rolle des Dr. Robotnik schlüpfen.

Eigentlich wollte der Schauspieler schon nach dem zweiten Teil der „Sonic“-Reihe aussteigen und mit dem Filmemachen aufhören, doch nun hielt er sich in einem aktuellen Interview alle Möglichkeiten offen.

Jim Carrey könnte in Sonic the Hedgehog 4 mitspielen

Offenbar hat Jim Carrey aus der Vergangenheit gelernt, nachdem er bereits nach „Sonic the Hedgehog 2“ verlauten ließ, keine weiteren Filme mehr zu drehen. Im Gespräch mit der japanischen Ausgabe von Cinema Today (via GoNintendo) verriet er jetzt nämlich, dass er eine Rückkehr als Eggman in „Sonic the Hedgehog 4“ durchaus „in Erwägung“ ziehen könnte. „Ich bin für die Idee offen, und normalerweise kommen sie mit der nächsten Idee auf mich zu. Wenn ich dann sage: ‚Das klingt spaßig‘, dann mache ich es“, so Carry.

Außerdem lobte er das verantwortliche Filmteam: „Ich liebe diese Crew und es macht Spaß, mit ihnen einen Film zu drehen.“ Aber auch die Fans haben offenbar dazu beigetragen, dass Carrey viel Spaß mit seiner Rolle als Robotnik hat. So verriet er, wie er die Interaktionen mit den Fans genossen habe: „Die leidenschaftlichen Fans reagieren immer positiv und sie helfen mir sehr, indem sie mich Dinge fragen wie: ‚Wie wäre es als Nächstes damit?‘ Sonic ist ein Film, den wir alle gemeinsam machen.“

Sonic the Hedgehog 3 ist ein voller Erfolg

Ob Jim Carrey aber tatsächlich als Dr. Robotnik zurückkehren wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall scheint er nicht abgeneigt und auch die Autoren des Drehbuchs haben für Carreys mögliche Rückkehr sämtliche Türen im letzten Film offen gelassen. Dass Paramount Pictures bereits grünes Licht für „Sonic the Hedgehog 4“ gegeben hat, ist aufgrund der Erfolge von „Sonic the Hedgehog 3“ außerdem auch nicht verwunderlich.

So konnte „Sonic the Hedgehog 3“ an den US-Kinokassen binnen kürzester Zeit mehr als 62 Millionen Dollar einspielen und schlug damit auch den Disney-Film „Mufasa: Der König der Löwen“. Auch die Kritiker zeigten sich begeistert und betitelten den Film mehrfach als beste Videospiel-Adaption. Ein Blick auf das Bewertungsportal RottenTomatoes beweist ebenfalls, wie gut „Sonic the Hedgehog 3“ ankommt: Während die Pressewertung 86 Prozent beträgt, fällt die Zuschauerwertung mit 96 Prozent noch höher aus.

