Spider-Man 4: Andrew Garfield streitet Rolle ab, obwohl ihm „niemand glauben wird“

Im Juli 2026 wird Spider-Man auf die Leinwände zurückkehren, wenn „Spider-Man 4“ mit Tom Holland in der Hauptrolle in den Kinos startet. Ob Ex-Spidey Andrew Garfield ebenfalls wieder im Film zu sehen sein wird? Das stritt er nun zumindest ab.

Mit „Spider-Man 4“ wird der nächste Kinofilm mit dem Spinnenmann in der Hauptrolle aller Voraussicht nach im Juli 2026 seine Premiere feiern. Dabei wird ein weiteres Mal Schauspieler Tom Holland das Superhelden-Kostüm überstreifen. Doch wie steht es um einen erneuten Auftritt von Andrew Garfield? Garfield mimte Spider-Man zuletzt 2012 und 2014 in der Amazing-Variante, hatte aber auch einen kurzen Auftritt im letzten Teil „Spider-Man: No Way Home“. Dementsprechend gab er nun Auskunft in einem aktuellen Interview.

Andrew Garfield muss die Fans enttäuschen

Zuletzt gab es zahlreiche Gerüchte, dass Garfield auch im kommenden „Spider-Man 4“ wieder mit von der Partie sein könnte. Doch im Gespräch mit dem Magazin GQ erteilte der Schauspieler seinen Fans jetzt eine Absage: „Ich werde euch enttäuschen“, so Garfield knapp. Doch aufgrund seines Gastauftritts im letzten Film, den er im Vorfeld vehement leugnete, fügte er noch hinzu: „Ja, nein. Aber ich weiß, dass mir von jetzt an niemand mehr glauben wird, was ich sage.“

Ob er jemals wieder als Spider-Man zu sehen sein wird, wollte er im Interview aber auch nicht vollständig ausschließen. „Wenn es meiner Seele entspricht und Spaß macht“, fügte der Schauspieler hinzu. Abschließend spaßte er: „Vielleicht werde ich irgendwann fünf Kinder haben und anfangen müssen, für das Schulgeld oder so etwas zu sparen.“

Volles Programm für Tom Holland

Somit wird Garfield entgegen den Gerüchten wohl nicht in „Spider-Man 4“ zu sehen sein. Auch ein erneuter Auftritt von Tobey Maguire ist fraglich. Bislang sind aber auch noch keine genauen Details zur Handlung des nächsten Spider-Man-Films bekannt. Fest steht nur, dass der aktuelle Spider-Man, Tom Holland, alle Hände voll zu tun hat. Während „Spider-Man 4“ am 24. Juli 2026 in die Kinos kommt, startet im April zuvor noch „Avengers: The Doomsday“, in dem er ebenfalls zu sehen sein wird.

Und dann wäre da noch der neue Film von Kult-Regisseur Christopher Nolan, „Odyssey“, der ebenfalls im Juli 2026 auf den Kinoleinwänden zu sehen sein soll. Hier wird Holland ebenfalls in einer Rolle zu sehen sein, genauso wie Schauspielerin Zendaya, die im MCU aktuell auch Spider-Mans Freundin MJ spielt.

Für Spider-Man geht es hingegen schon in diesem Monat weiter: Am 29. Januar 2026 soll die neue Zeichentrickserie „Friendly Neighbourhood Spider-Man“ auf Disney+ an den Start gehen. Marvel-Fans bekommen den nächsten Nachschub dann im Februar, wenn „Captain America: Brave New World“ am 14. des Monats in die Kinos kommt.

