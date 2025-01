PS5 & PS4: Ys Memoire, Freedom Wars und mehr – Neuerscheinungen der Woche

Neue Spiele-Releases für PS5 und PS4 sind in der kommenden Woche ziemlich rar gesät. Jedoch stehen mit „Ys Memoire: The Oath in Felghana“ und „Freedom Wars Remastered“ zwei sehr nennenswerte Titel in den Startlöchern.

Die Besitzer einer PlayStation 5 und/oder PlayStation 4 können sich zwischen dem 6. und 12. Januar auf eine zwar schmale, aber sehr bunte Palette an Neuerscheinungen freuen. Auf dem Programm stehen unter anderem nostalgische JRPG-Kämpfe, futuristische Koop-Action sowie familienfreundlicher Plattform-Spaß.

Gut – ganz neu sind die eben umschriebenen Titel nicht, denn sowohl bei „Ys Memoire: The Oath in Felghana“ als auch bei „Freedom Wars“ handelt es sich um Remaster-Versionen der beliebten Originale. Auch „Boti: Byteland Overclocked“ wurde bereits im Februar 2023 veröffentlicht, damals allerdings nur für den PC.

Aber mehr zu den Highlights der Woche gleich; zunächst folgt wie immer eine Übersicht über alle nennenswerten Neuzugänge der nächsten sieben Tage, die größtenteils im Indie-Umfeld entstanden.

Neuerscheinungen der Woche vom 6. bis 12. Januar 2025

Montag, 6. Januar 2025

Projekt Tower (PS5, PC)

Dienstag, 7. Januar 2025

Ys Memoire: The Oath in Felghana (PS5, PS4, Switch)

Mittwoch, 8. Januar 2025

Sokocrab (PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Donnerstag, 9. Januar 2025

Snails vs Humans (PS5, PS4 Pro Enhanced)

Freitag, 10. Januar 2025

Freedom Wars Remastered (PS5, PS4, Switch, PC)

(PS5, PS4, Switch, PC) Boti: Byteland Overclocked (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch)

Nachfolgend weitere Informationen zu den wichtigsten Spielen:

Freedom Wars Remastered

„Freedom Wars“ spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Menschheit in gigantischen Stadtstaaten (sogenannten Panopticons) lebt. Ressourcen sind extrem knapp, und Bürger werden für jede Art von Vergehen mit drakonischen Haftstrafen belegt. In der Rolle eines Freiheitskämpfers, auch „Sünder“genannt, gilt es gefährliche Missionen zu erledigen und dunkle Geheimnisse über die Panopticons aufzudecken.

Das Third-Person-Action-Rollenspiel legt seinen Fokus auf Teamarbeit, auch fern der Multiplayer-Modi. So stehen Einzelspielern KI-Verbündete zur Seite. Es existieren große Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Ausrüstung, die vorwiegend in Kämpfen gegen riesige mechanische Gegner, die Abductors, zum Einsatz kommt.

Ys Memoire: The Oath in Felghana

In „Ys Memoire: The Oath in Felghana“ reist der Held Adol Christin mit seinem besten Freund Dogi in dessen Heimat Felghana. Dort entdecken die beiden, dass die Region von Monstern überrannt wurde und unter der Herrschaft eines tyrannischen Herrschers leidet.

Recht typisch für die Ys-Serie ist das Kampfsystem, das keine rundenbasierten Kämpfe bietet, sondern actionreiche Echtzeitkämpfe, in denen ein Wechsel aus schnellen Ausweichmanövern und Angriffen siegentscheidend ist. Im Zentrum des Gameplays stehen klassisches Dungeon-Crawling, Rätsel und fordernde Bosskämpfe.

Boti: Byteland Overclocked

Auf den ersten Blick erinnert dieser fröhliche 3D-Plattformer ein wenig an „Astro Bot“, denn auch hier steuern Spieler einen niedlichen Roboter („Boti“). Seine Aufgabe ist es, durch die digitale Welt von Byteland zu reisen, dabei Rätsel zu lösen und diverse Plattform-Herausforderungen zu meistern, um letztlich ein kaputtes System zu reparieren.

„Boti: Byteland Overclocked“ unterstützt einen Koop-Modus, bei dem Boti Hilfe von einem zweiten Spieler erhält, der ihm als Begleiter zur Seite steht. Die Narrative ist einfach und familienfreundlich gehalten, ergänzt das Gameplay jedoch gut und wirft eine gesunde Dosis Humor in den Topf.

