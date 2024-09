Freedom Wars: Vergessenes PS-Vita-RPG kehrt als PS5-Spiel zurück

“Freedom Wars”, einst von Sonys Japan Studio für die PS Vita entwickelt, kehrt in überarbeiteter Form zurück. Das dystopische Action-RPG, das von Bandai Namco neu aufgelegt wird, bietet in der Remastered-Version laut Hersteller eine optimierte Grafik und ein verbessertes Spielerlebnis. Natürlich ist auch der Online-Modus mit an Bord.

Alle Erweiterungen und 60 FPS

Neben den bereits genannten grafischen Verbesserungen wird das Remaster alle zuvor veröffentlichten DLCs beinhalten. Besonders auffällig ist die Steigerung der Bildrate: Während das ursprüngliche PS-Vita-Spiel lediglich 20 bis 30 FPS erreichte, soll das Remaster mit stabilen 60 FPS laufen.

„Freedom Wars“ wird außerdem ein überarbeitetes Waffensystem bieten. Spieler können mit speziellen Waffen, den sogenannten „Thorns“, nicht nur Gegner besiegen, sondern sich auch flüssig durch die Luft schwingen und flexibel bewegen.

Das Panopticon, eine eigenständige Instanz in der Spielwelt, nimmt ebenfalls eine wichtige Rolle ein. Hier sammeln die Spieler Berechtigungspunkte durch Kampfeinsätze und können sich dadurch neue Rechte bei den Cyborg-Wächtern freischalten. Diese Wächter sind vollständig anpassbare Begleiter, die sowohl in der Spielwelt als auch im Kampf immer an der Seite des Spielers bleiben.

Multiplayer und kooperative Modi

Ein großer Teil des Reizes von “Freedom Wars” liegt im Multiplayer. Die Möglichkeit, sich mit bis zu drei anderen Spielern online zusammenzutun, kehrt in der Remastered-Version zurück. Nachdem die Online-Server des ursprünglichen Spiels bereits vor einigen Jahren abgeschaltet wurden, kann sich die Community auf eine Wiederbelebung der kooperativen Spielmodi einstellen. Alternativ genießen Spieler den Einzelspieler-Modus mit KI-Unterstützung.

Zusätzlich bietet das Spiel mehrere Schwierigkeitsstufen, die den Wiederspielwert erhöhen können. Dies soll sowohl neuen Spielern als auch erfahrenen Veteranen eine passende Herausforderung bieten.

Darum geht es in der Handlung: In der fernen Zukunft, in der “Freedom Wars” spielt, ist die Erde durch Umweltverschmutzung nahezu unbewohnbar. Die Menschheit lebt in gigantischen Gefängnisstädten, den sogenannten Panoptikons. In dieser Welt gilt es als Verbrechen, überhaupt am Leben zu sein. Spieler schlüpfen in die Rolle eines verurteilten Charakters, der aufgrund seiner Geburt 1.000.000 Jahre Gefängnisstrafe absitzen muss und nur durch gefährliche Einsätze seine Strafe verkürzen kann.

Übrigens könnte auch ein neuer Sony-Handheld geplant sein:

“Freedom Wars Remastered” wird am 10. Januar 2025 für PS5, PS4, Nintendo Switch und PC (via Steam) veröffentlicht. Nachfolgend der Trailer zur Ankündigung:

