Jar of Sparks: Studio des Halo-Infinite-Machers nach NetEase-Trennung mit finanziellen Problemen – Entwicklungsstopp

Jerry Cook ist der kreative und führende Kopf hinter „Halo Infinite“ gewesen. Außerdem war er am Launch der ersten Xbox-Konsole beteiligt und mitverantwortlich für den Online-Dienst Xbox Live. Doch 2022 entschied er sich dazu, Entwickler 343 Industries zu verlassen und der Xbox den Rücken zuzukehren.

So gründete er im Anschluss mit Jar of Sparks ein eigenes Studio, um gemeinsam mit Branchenveteranen laut eigenen Aussagen eine „neue Generation narrativ geprägter Actionspiele“ zu erschaffen. Geschehen sollte dies unter dem Banner des chinesischen Unternehmens NetEase. Doch nun steht Cooks Studio vor ernsthaften Problemen.

Trennung von NetEase führte zum Entwicklungsstopp

Wie Cook im Laufe der Woche in einem LinkedIn-Beitrag bekannt gegeben hat, habe man sich von Publisher NetEase getrennt und jetzt mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dies habe auch den Entwicklungsstopp des ersten Projekts zur Folge. Dementsprechend ist das Studio nun auf der Suche nach einem neuen Verlagspartner, der „dabei helfen kann, unsere kreative Vision zum Leben zu erwecken.“

In seinem Beitrag erklärte Xbox-Veteran Cook, dass sein Team mit dem Projekt „mutige Risiken eingegangen und Grenzen überschritten habe, um etwas wirklich Neues und Aufregendes für die Branche zu schaffen.“ Nun sagte er, dass „unsere talentierten Teammitglieder neue Möglichkeiten erkunden werden.“ Ob die Mitarbeiter von Jar of Sparks endgültig entlassen wurden oder auch weiterhin beschäftigt werden, ist aktuell noch nicht ganz klar.

Partnerschaft mit NetEase zunächst vielversprechend

NetEase gehört in China und auch weltweit zu den größten Unternehmen im Bereich der Videospiele. Die Firma fungiert als Entwickler und Publisher und zeichnete sich unter anderem für das Battle-Royale-Spiel Naraka: Bladepoint und das 2024 veröffentlichte Survival-Spiel „Once Human“ verantwortlich. Außerdem steht NetEase auch hinter dem derzeit sehr erfolgreichen Free2Play-Shooter „Marvel Rivals“.

Aus welchen Gründen sich NetEase und Jar of Sparks getrennt haben, ist bislang nicht bekannt. Dabei schien die Partnerschaft zu Beginn sehr vielversprechend. Als Cook sein neues Studio gründete, sagte er 2022: „NetEase kam mit einem starken kreativen Ansatz an den Tisch; sie zeigten die gleiche Leidenschaft, die wir für unsere Spieler haben, und für die Schaffung neuer Erfahrungen, nach denen die Spieler unserer Meinung nach suchen.“

Es bleibt abzuwarten, ob Jar of Sparks für die Zukunft einen neuen Publisher finden kann, um seine ambitionierten Pläne doch noch in die Tat umsetzen zu können. Das nötige Talent dafür scheint auf jeden Fall vorhanden zu sein. Neben Cook beschäftigt das Studio unter anderem auch talentierte Entwickler wie Paul Crocker, der bei Rocksteady an der „Batman: Arkham“-Trilogie arbeitet. Ebenfalls mit dabei ist Greg Stone, Produzent von „Doom“ und „Halo Infinite“ sowie Steve Dyck, der unter anderem an bekannten Marken wie „Halo“, „SSX“ und „NBA Street“ arbeitete.

