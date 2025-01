Life is Strange Double Exposure: Nach Fan-Kritik – Square Enix bittet um Feedback

Das im Oktober erschienene "Life is Strange: Double Exposure" war scheinbar nicht der erhoffte Hit für Deck Nine Games. Square Enix will mit einer Umfrage nun das Fan-Feedback einholen.

Woran haperte es bei dem im letzten Oktober erschienenen „Life is Strange: Double Exposure“? Das will Square Enix von den Fans wissen. Mit einer Umfrage hofft der Publisher nun, wertvolles Feedback der Spieler einholen zu können.

„Life is Strange: Double Exposure“ brachte den beliebten Charakter Max Caulfield zurück, sah sich jedoch bereits vor dem offiziellen Release einiger Kritik ausgesetzt. Vereinzelt wurde der Ton auch rauer, was Don’t Nods Creative Director Michel Koch scharf verurteilte.

Fans sollen Spiel einschätzen

Wie mehrere Webseiten berichten, verschickt Square Enix derzeit Emails an „Life is Strange“-Fans und bittet diese, an einer Umfrage teilzunehmen. „Aufruf an alle Life Is Strange-Fans: Wir möchten von EUCH hören!“, soll die Email lauten. Die Umfrage soll rund 15 Minuten lang dauern.

Die Erhebung beginnt mit einigen allgemeinen Fragen. Danach will der Publisher jedoch spezifische Einzelheiten zu „Life is Strange: Double Exposure“ wissen. Die Umfrage dreht sich vor allem um die Qualität der Story, die Features sowie die technische Leistung des Spiels. Die Teilnehmer können ihre Antworten bei den meisten Fragen auf einer Fünf-Punkte-Skala von „sehr unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“ angeben.

Darüber hinaus will Square Enix wissen, ob die Spieler der Meinung waren, dass sich der Kauf des Spiels gelohnt hat. Eine weitere Frage ist, ob die Erfahrung mit „Life is Strange: Double Exposure“ das Interesse an einem neuen Spiel der Serie beeinflusst hat.

Test-Wertungen waren nur durchwachsen

In „Life is Strange: Double Exposure“ ist Max Caulfield Fotografin an der angesehenen Caledon-Universität. Eines Tages findet sie jedoch ihre Freundin Safi tot im Schnee. Um ihren Mord aufzuklären, versucht Max, ihre Kräfte einzusetzen, die sich aber verändert haben: Sie kann nun zwischen verschiedenen Zeitlinien reisen.

Die Wertungen zu dem Titel fielen gemischt aus. Auf Metacritic steht die PC-Version von „Life is Strange: Double Exposure“ bei einem Metascore von 75, während die Xbox mit 74 Punkten und die PS5-Version mit 73 Punkten folgen. Auf Steam steht das Spiel von Deck Nine Games derzeit bei der Einschätzung „ausgeglichen“. 69 Prozent aller bisher abgegebenen Rezensionen fielen positiv aus [Stand: 8. Januar 2025. 10.15 Uhr].

