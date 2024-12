Life is Strange Double Exposure: Erneute Entlassungen bei Deck Nine – Mittelmäßige Wertungen verantwortlich?

Erst im Oktober dieses Jahres wurde mit „Life is Strange: Double Exposure“ das letzte Projekt von Deck Nine Games veröffentlicht. Doch nun musste das amerikanische Entwicklerstudio erneut mehrere Mitarbeiter entlassen. Möglicherweise ist auch der mäßige Erfolg von „Life is Strange: Double Exposure“ die Ursache.

Das amerikanische Entwicklerstudio Deck Nine Games werkelte zuletzt für Square Enix an „Life is Strange: Double Exposure“, das im vergangenen Oktober veröffentlicht wurde. Doch offenbar konnte das geschichtsgetriebene Abenteuer der Spieleschmiede zu keinem großen Erfolg verhelfen. Stattdessen musste Deck Nine Games nun erneut mehrere Mitarbeiter entlassen.

In einem Statement auf der Social-Media-Plattform X gab der CEO von Deck Nine Games, Mark Lyons, die „traurigen“ Nachrichten jetzt offiziell bekannt. Dabei handelte es sich bei den jüngsten Entlassungen bereits um die zweite Kündigungswelle innerhalb dieses Jahres. „Heute müssen wir leider mitteilen, dass wir uns von einigen unserer talentierten Teammitglieder verabschieden müssen“, so der Kopf des Studios in seiner Mitteilung.

Schwierige Zeiten für Entwicklerstudios

Er fuhr fort: „Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen und spiegelt die herausfordernden Zeiten wider, mit denen viele Unternehmen unserer Branche derzeit konfrontiert sind. Wir sind äußerst dankbar für jeden Einzelnen, der mit harter Arbeit, Leidenschaft und Engagement dazu beigetragen hat, transformative Unterhaltung mit uns zu schaffen.“

„An diejenigen unter Ihnen, die das Studio aufgrund dieser Veränderungen verlassen: Vielen Dank, dass Sie Ihre Talente mit uns geteilt haben. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und wir verpflichten uns, Sie bei diesem Übergang in jeder Hinsicht zu unterstützen. An die Community: Wir bitten um Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser schwierigen Zeit“, erklärte der CEO weiter.

Zweite Entlassungswelle in diesem Jahr

Genaue Gründe für die Entlassungen bei Deck Nine Games nannte CEO Mark Lyons jedoch nicht. Ein Grund könnte möglicherweise der eher mäßige Erfolg von „Life is Strange: Double Exposure“ sein, das die Kritiker nicht vollends überzeugen konnte. Auch die Spieler zeigten sich eher unzufrieden, wie ein User Score von nur 4,1 Punkten auf Metacritic zeigt.

Vor „Life is Strange: Double Exposure“ zeichnete sich Deck Nine Games auch schon für die Ableger „Life is Strange: True Colors“ und „Life is Strange: Before the Storm“ verantwortlich. Wie es nun mit der Adventure-Reihe weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Aufgeben wird Publisher Square Enix das Franchise mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht.

So gelten vor allem „Life is Strange“ und dessen Nachfolger als Fan- und Kritiker-Lieblinge. Die Hauptteile der Reihe entstanden jedoch beide unter dem Dach des französischen Entwicklers Dontnod Entertainment.

Weitere Meldungen zu Life is Strange: Double Exposure.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren