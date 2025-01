Monster Hunter Wilds: Zweite offene Beta angekündigt – Trailer, Termine und Details

Zu den ersten großen Highlights des Videospieljahres 2025 dürfte sicherlich Capcoms „Monster Hunter Wilds“ gehören. Nachdem im vergangenen Herbst eine erste Beta zur Monsterhatz stattfand, gab Capcom in einer aktuellen Mitteilung bekannt, dass wir uns auf eine zweiten Beta-Test freuen dürfen.

Wie aus der Ankündigung des japanischen Publishers hervorgeht, findet die zweite Beta in einem offenen Format statt. Dies bedeutet in der Praxis, dass alle interessierten Spieler auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S teilnehmen können. Solltet ihr bereits die erste Beta gespielt haben, könnt ihr eure Fortschritte in den zweiten offenen Test übernehmen.

Die zweite Open-Beta zu „Monster Hunter Wilds“ findet vom 7. bis zum 10. Februar 2025 sowie vom 14. bis zum 17. Februar 2025 statt.

Warum gibt es eine zweite Beta?

Die Entscheidung, die offene Beta zu „Monster Hunter Wilds“ ein weiteres Mal anzubieten, begründet Capcom wie folgt: „Aufgrund der Anfragen von Spielern, die beim ersten Mal nicht teilnehmen konnten oder einfach noch einmal spielen möchten, haben wir beschlossen, einen zweiten offenen Beta-Test durchzuführen.“

Neben allen Inhalten des ersten Tests bietet euch die zweite Beta die Möglichkeit, zur Jagd auf ein weiteres Monster zu blasen. Die Rede ist vom Gypceros, der Serienveteranen ein Begriff sein dürfte und in „Monster Hunter Wilds“ zurückkehrt.

Zu den weiteren neuen Inhalten des zweiten Beta-Tests gehört ein Bonuspaket für die Vollversion. Dieses setzt sich aus den folgenden Extras zusammen:

Rohes Fleisch x10

Schockfalle x3

Fallgrubenfalle x3

Betäubungsbombe x10

Große Fassbombe x3

Rüstungskugel x5

Blitzkapsel x10

Große Dungkapsel x10

„Hinweis: Um diese Boni in der Vollversion des Spiels einlösen zu können, musst du dasselbe Plattformkonto verwenden, das du für den offenen Beta-Test benutzt hast“, so Capcom weiter.

Diese Grafikmodi warten in der Vollversion

Im Dezember lieferte uns Capcom technische Details zur Vollversion von „Monster Hunter Wilds“. Den Informationen des Publishers zufolge warten auf der PS5 zwei Grafikmodi. Der Qualitätsmodus zielt auf eine Darstellung in 30 Bildern die Sekunde ab und rendert die Monsterhatz intern mit 3.072 × 1.728 Bildpunkten.

Diese werden anschließend auf eine 4K-Auflösung hochskaliert. Der Performancemodus wiederum bietet 60FPS und eine interne Auflösung von 1.920 × 1.080, die ebenfalls auf 4K hochskaliert wird.

Wie Game Director Yuya Tokuda bestätigte, unterstützt „Monster Hunter Wilds“ zum Launch auch die PS5 Pro. Mit welchen technischen Verbesserungen wir auf der neuen Sony-Konsole rechnen dürfen, verriet Tokuda allerdings noch nicht.

Da sich der Release des Action-Rollenspiels mit großen Schritten nähert, dürften konkrete Angaben aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

„Monster Hunter Wilds“ erscheint am 28. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

