Red Dead Online: Neujahrs-Events mit Extra-Belohnungen, Outfits und mehr

„Red Dead Online“ nimmt den Beginn des neuen Jahres zum Anlass, seine Western-Welt mit massenhaft Boni und Rabatten auszustatten. Im Fokus stehen die Rolle des Sammlers sowie Blutgeldverträge, aber auch darüber hinaus liefert Rockstar Games verschiedene Anreize zur Erhöhung der Spieleraktivität.

Besonders sticht im Rahmen der Neujahrs-Aktion die doppelte RDO-Dollar-Menge für Blutgeldverträge hervor, während die Teilnahme an Free-Roam-Events sogar mit der dreifachen Menge belohnt wird. Für den Verkauf von Sammlersätzen winkt ebenfalls die doppelte Menge an RDO-Dollar.

Im Bereich der Outfits hat sich das New Yorker Unternehmen übrigens mit dem YouTuber Brute*VS zusammengetan, der hier ein Set an Community-Kleidung zusammengestellt hat. Was der Januar sonst noch für „Red Dead Online“-Spieler bereithält, lässt sich der untenstehenden Übersicht entnehmen.

Alle Highlights bei Red Dead Online im Januar

Boni und Belohnungen

Blutgeld-Events

2x RDO$ und XP für Blutgeldverträge

für Blutgeldverträge 3x RDO$, Gold und XP für Blutgeldgelegenheiten

für Blutgeldgelegenheiten Blaue Schnürhose: Schließt eine Blutgeldgelegenheit ab, um diese Kleidung zu erhalten.

Free-Roam-Events

3x RDO$ und XP für alle Free Roam Events

für alle Free Roam Events Landkarte für verlorene Schmuckstücke, wenn ihr „Bergung“ oder „Kondor-Ei“ spielt.

Sammler-Rolle

2x RDO$, Rollen-XP und XP für den Verkauf von Sammlersätzen

für den Verkauf von Sammlersätzen 3x Rollen-XP für gefundene Sammlerstücke

für gefundene Sammlerstücke 5 Goldbarren Rabatt auf die Sammlertasche

Hardcore-Serie

Wöchentliche Hardcore-Events mit doppelten RDO$ und XP:

7. – 13. Januar: Last Stand (Hardcore)

14. – 20. Januar: Public Enemy (Hardcore)

21. – 27. Januar: Most Wanted (Hardcore)

28. Januar – 3. Februar: Plunder & Spoils of War (Hardcore)

Wöchentliche Belohnungen

7. – 13. Januar: Gutschein über kostenlose Änderung des Aussehens

14. – 20. Januar: Schatzkarte für Lake Isabella (durch Sammeln von 3 Gegenständen)

21. – 27. Januar: Fellschienbeinschützer (durch Sammler-Rangaufstieg)

28. Januar – 3. Februar: Graue Macbay-Jacke (durch tägliche Sammlerherausforderungen an 3 Tagen in Folge)

Wiederverfügbare Kleidung

Zeitlich limitiert: Shaffer-Beinschützer, Kosakenmütze, Ofenrohrzylinder und der Eberhart-Mantel

Zusatzbelohnungen

Capitale und blauer Manteca-Hut: Erhältlich für alle Spieler, die sich bis zum 3. Februar einloggen.

Erhältlich für alle Spieler, die sich bis zum 3. Februar einloggen. Community-Outfit: Ein Set zusammengestellt von YouTuber Brute*VS, mit Schafsfelljacke, Glücksspielerhut und weiteren Items.

Darüber hinaus winken einige Rabatte, beispielsweise 40 Prozent auf Rollengegenstände für Sammler oder 40 Prozent auf Scharfschützengewehre, Pistolen sowie Dekorationen. Außerdem sind Bretonen und Mustangs deutlich günstiger zu bekommen; hier gehen die Preise abermals um 40 Prozent nach unten.

Wegen des großen Erfolges von „Red Dead Redemption 2“:

„Red Dead Online“ erschien erstmals im November 2018 für PlayStation 4 – dank Abwärtskompatibilität ist das Western-Spiel jedoch auch auf der PS5 spielbar. Ähnlich verhält es sich bei der Xbox-One-Version, die genauso auf einer Xbox Series lauffähig ist. Für den PC ist „Red Dead Online“ über Steam oder den Epic Games Store zu beziehen. Crossplay wird leider nicht unterstützt.

