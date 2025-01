Smite 2: In Kürze kostenlos spielbar – Beta-Phase startet

Seit August letzten Jahres ist „Smite 2“ in einer kostenpflichtigen Alpha-Version erhältlich; die Preise für die unterschiedlichen Editionen reichen momentan von rund 30 bis 100 Euro. Damit soll jedoch bald Schluss sein, denn bei dem bekannten MOBA steht ein Umbruch bevor.

So hat Entwickler Titan Forge Games via X mitgeteilt, dass der Early-Access-Titel am 14. Januar zu einem Free-to-Play-Modell wechseln wird. Damit folgt „Smite 2“ seinem Vorgänger, der ebenfalls „kostenlos“ spielbar ist. Allerdings wird sich der Titel nach der Umstellung noch in einer Beta-Phase befinden, sodass weitere Updates und Änderungen zu erwarten sind.

Oben: Die offizielle Ankündigung bei X über den Free-to-Play-Start von „Smite 2“.

Das erste Update-Paket soll gleich im Zuge mit der Free-to-Play-Umstellung veröffentlicht werden. Der Patch wird zwar kein wahres Füllhorn an Änderungen mit sich bringen, aber es sind einige nennenswerte Neuzugänge enthalten. Und zwar:

Neue Götter

5 Charaktere werden hinzugefügt:

werden hinzugefügt: Ullr, Mulan, Geb, Agni (bekannt aus „Smite“)

Aladdin, ein neuer Held, der seinem Namen alle Ehre macht und mit einem Dschinn zusammenarbeitet.

Damit steigt die Gesamtanzahl der Götter auf 50.

Neue Modi

Joust (3-vs-3): Eine einspurige Karte für intensives Teamplay.

Eine einspurige Karte für intensives Teamplay. Duel (1-vs-1): Ein Modus für „persönliche“ Duelle auf kleinen Karten.

Qualitätsverbesserungen

Rollenführer: Neue Hilfen für Spieler, um Rollen und Spielstrategien zu erlernen.

Neue Hilfen für Spieler, um Rollen und Spielstrategien zu erlernen. Balancing: Diverse Verbesserungen bei bestehenden Göttern und Mechaniken.

Der jüngsten Ankündigung gingen Entlassungen voran:

Es bleibt abzuwarten, ob es spezielle Belohnungen für Spieler geben wird, die vor der Umstellung in die kostenpflichtige Alpha-Version von „Smite 2“ investiert haben. Bislang ist das MOBA nur auf der PS5 spielbar, doch mit dem Start der Beta-Phase wird es auch auf weiteren Plattformen verfügbar sein. Diese umfassen Xbox Series X/S sowie den PC – außerdem ist das Spiel mit dem Steam Deck kompatibel.

