3 PS5-Games für 49 Euro: Beliebte Rabattaktion kehrt zurück

Wer auf der Suche nach dem einen oder anderen Schnäppchen sein sollte, wird aktuell bei Media Markt fündig. So bringt die Handelskette die "3 Spiele für 49 Euro"-Aktion zurück. Ein Angebot, von dem natürlich auch PS5-Spieler profitieren.

In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen wartet Media Markt mit einer Rabattaktion auf, die es Schnäppchenjägern ermöglicht, sich drei Spiele zum Pauschalpreis von 49 Euro zu sichern.

In dieser Woche kehrte die „3 Spiele für 49 Euro“-Aktion zurück. Unabhängig von der favorisierten Plattform könnt ihr euch aus den zur Verfügung stehenden Angeboten ein Trio an Spielen zusammenstellen. Geboten werden Schnäppchen auf der PS5, der PS4, der Switch und den Xbox-Konsolen.

Die Teilnahme an der Aktion ist denkbar einfach: Wählt drei der Spiele aus und packt sie anschließend in den Warenkorb. Dort wird euer Preis automatisch auf 49 Euro reduziert. Die Angebote der „3 Spiele für 49 Euro“-Aktion könnt ihr bis zum 27. Januar 2025 um 9 Uhr in Anspruch nehmen.

Diese Angebote warten auf PS5-Spieler

Wie ein Blick auf die Übersicht verrät, umfasst die neue Rabattaktion von Media Markt vor allem ältere und kleinere Titel. Da der durchschnittliche Preis beim Kauf von drei Spielen bei knapp 16 Euro liegt und Sammler zudem die Möglichkeit erhalten, sich die Spiele in einer physischen Version in das heimische Regal zu stellen, dürfte dies jedoch verschmerzbar sein.

Nachfolgend ein Auszug der PS5-Spiele, die ihr euch im Rahmen der „3 Spiele für 49 Euro“-Aktion sichern könnt.

Assassin’s Creed Mirage – 19,99 Euro

– 19,99 Euro The Crew Motorfest – 19,99 Euro

– 19,99 Euro Prince of Persia: The Lost Crown – 19,99 Euro

– 19,99 Euro Little Nightmares 2: Enhanced Edition – 14,99 Euro

– 14,99 Euro WWE 2K24 – 29,99 Euro

– 29,99 Euro LEGO 2K Drive – 22,99 Euro

– 22,99 Euro Alone in the Dark – 34,99 Euro

– 34,99 Euro Skull and Bones – 19,99 Euro

– 19,99 Euro The Quarry – 24,99 Euro

– 24,99 Euro A Quite Place: The Road Ahead – 29,99 Euro

– 29,99 Euro Jagged Alliance 3 – 22,99 Euro

– 22,99 Euro Still Wakes the Deep – 30,99 Euro

– 30,99 Euro Sea of Stars – 29,99 Euro

– 29,99 Euro Outcast: A New Beginning – 19,99 Euro

– 19,99 Euro AEW: Fight Forever – 17,99 Euro

– 17,99 Euro South Park: Snow Day – 19,99 Euro

– 19,99 Euro The Invincible – 30,99 Euro

– 30,99 Euro Remnant 2 – 29,99 Euro

– 29,99 Euro Darkest Dungeon 2 – 34,99 Euro

– 34,99 Euro Minecraft Legends: Deluxe Edition – 21,99 Euro

Wer auf auf der Suche nach Angeboten zu aktuelleren Titeln sein sollte, für den dürfte der erweiterte Januar-Sale im PlayStation Store genau das Richtige sein. Bis zum 18. Januar 2025 warten im Zuge des Sales mehr als 3.000 Deals. Darunter diverse recht aktuelle Spiele.

