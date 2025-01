PS5 & PS4: Dicke Rabatte – Januar-Sale um über 3.000 Angebote erweitert

Im letzten Monat startete Sony Interactive Entertainment den umfangreichen Januar-Sale. Dieser wurde kurz vor dem Ende durch mehr als 3.000 zusätzliche Angebote erweitert. Darunter erfolgreiche Titel wie "Stellar Blade", "Dragon's Dogma 2" oder "Sea of Thieves".

Vor zwei Wochen startete Sony Interactive Entertainment im PlayStation Store den gigantischen Januar-Sale. Dieser umfasste mehr als 6.000 Angebote, die ihr euch noch bis zum 7. Januar 2025 sichern könnt.

Heute erweiterte Sony Interactive Entertainment den Januar-Sale durch mehr als 3.000 weitere Angebote, die Spiele, DLCs und Ingame-Inhalte umfassen. Die frisch veröffentlichten Angebote könnt ihr bis zum 18. Januar 2025 um 0:59 Uhr unserer Zeit in Anspruch nehmen. Unter den zusätzlich freigeschalteten Deals befindet sich beispielsweise der gefeierte Action-Titel „Stellar Blade“.

Die Standard-Version ist im PlayStation Store aktuell für 59,99 Euro erhältlich. Gegenüber dem normalen Preis von 79,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von 25 Prozent.

Rollenspiele, Horror und Piraten-Abenteuer

Wer passend zu den weiterhin recht kurzen Tagen auf der Suche nach schauriger Horror-Kost sein sollte, wird bei der Deluxe-Edition des „Silent Hill 2“-Remakes fündig. Diese sinkt im erweiterten Januar-Sale um 30 Prozent im Preis und ist bis zum 18. Januar 2025 für 55,99 Euro erhältlich.

Neben dem Spiel an sich umfasst die Deluxe-Edition Extras wie den digitalen Soundtrack oder ein digitales Artbook. Der Preis der Standard-Version von „Dragon’s Dogma 2“ wiederum wurde um 47 Prozent auf 39,74 Euro reduziert.

Sollte euch der Sinn nach kooperativen Gefechten auf hoher See stehen, kommt ihr bei Rares „Sea of Thieves“ auf eure Kosten. Aufgrund eines Rabattes in Höhe von 40 Prozent ist die Standard-Version des Piraten-Abenteuers im Zuge des Januar-Sales für 23,99 Euro verfügbar.

Auch die Deluxe-Edition von „Tekken 8“ erfuhr eine Preisreduzierung in Höhe von 40 Prozent. In diesem Fall auf 65,99 Euro.

Ebenfalls um 40 Prozent im Preis reduziert wurde die Deluxe-Edition von „Dragons Age: The Veilguard“. Hier sank der Preis von 99,99 Euro auf 59,99 Euro. Wer sich auf den Release von „Borderlands 4“ in diesem Jahr einstimmen möchte und den Vorgänger bislang nicht gespielt haben sollte, kann die Next Level-Edition von „Borderlands 3“ im erweiterten Januar-Sale für 7,49 Euro erwerben. Eine Ersparnis von satten 90 Prozent.

Die komplette Übersicht über alle aktuellen Angebote findet ihr wie gehabt in der entsprechenden Sektion des PlayStation Stores.

Januar-Sale: Weitere Angebote in der Übersicht (Auszug):

As Dusk Falls : 19,49 Euro (-45%)

: 19,49 Euro (-45%) Castlevania Dominus Collection : 19,99 Euro (-20%)

: 19,99 Euro (-20%) Cat Quest 3 : 14,99 Euro (-25%)

: 14,99 Euro (-25%) Chivalry 2 : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Control Ultimate Edition : 7,99 Euro (-80%)

: 7,99 Euro (-80%) Crash Bandicoot 4: It’s About Time : 23,09 Euro (-67%)

: 23,09 Euro (-67%) Crusader Kings 3 : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Deathloop : 13,99 Euro (-80%)

: 13,99 Euro (-80%) Diablo 2: Resurrected : 13,19 Euro (-67%)

: 13,19 Euro (-67%) Disco Elysium – The Final Cut : 11,99 Euro (-70%)

: 11,99 Euro (-70%) Everspace 2 : 17,49 Euro (-65%)

: 17,49 Euro (-65%) Gris : 2,99 Euro (-80%)

: 2,99 Euro (-80%) Hades : 9,99 Euro (-60%)

: 9,99 Euro (-60%) Inscryption : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Kena: Bridge of Spirits : 13,99 Euro (-65%)

: 13,99 Euro (-65%) Life is Strange: True Colors : 17,99 Euro (-70%)

: 17,99 Euro (-70%) Lost in Random : 2,99 Euro (-90%)

: 2,99 Euro (-90%) Mayhem Brawler : 6,99 Euro (-70%)

: 6,99 Euro (-70%) Moss: Buch 2 : 14,29 Euro (-35%)

: 14,29 Euro (-35%) Neva : 15,99 Euro (-20%)

: 15,99 Euro (-20%) Persona 3 Reload : 41,99 Euro (-40%)

: 41,99 Euro (-40%) Persona 5 Royal : 23,99 Euro (-60%)

: 23,99 Euro (-60%) Red Matter 2 : 16,49 Euro (-48%)

: 16,49 Euro (-48%) Resident Evil Village Gold Edition : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Return to Monkey Island : 12,49 Euro (-50%)

: 12,49 Euro (-50%) Roguebook : 2,99 Euro (-90%)

: 2,99 Euro (-90%) Scarlet Nexus : 9,79 Euro (-86%)

: 9,79 Euro (-86%) Serial Cleaners : 7,49 Euro (-70%)

: 7,49 Euro (-70%) Sifu : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) Subnautica : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) Thank Goodness You’re Here! : 12,59 Euro (-30%)

: 12,59 Euro (-30%) The Entropy Centre : 9,99 Euro (-60%)

: 9,99 Euro (-60%) The Jackbox Party Pack 7 : 20,99 Euro (-30%)

: 20,99 Euro (-30%) The Talos Principle 2: 14,99 Euro (-50%)

