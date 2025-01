Dynasty Warriors Origins: Musou im Weltraum? Produzent wünscht sich Crossover mit bekannten Hollywood-Marken

„Dynasty Warriors: Origins“ wird in Kürze erscheinen, doch in der Vergangenheit brachte die Musou-Reihe bereits zahlreiche Ableger hervor. Wie der verantwortliche Produzent nun verraten hat, würde er für weitere „Dynasty Warriors“-Spiele auch gerne mit bekannten Hollywood-Marken wie „Star Wars“ oder „Herr der Ringe“ zusammenarbeiten.

In der kommenden Woche wird mit „Dynasty Warriors: Origins“ der neueste Eintrag der altehrwürdigen Musou-Reihe seit sieben Jahren erscheinen. So brachte das Franchise seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1997 bereits mehr als 30 Spiele und Spin-Offs hervor. Dazu zählten auch zahlreiche Titel, die mit anderen bekannten Marken kollaborierten – darunter beispielsweise „Fire Emblem Warriors“, „Persona 5 Strikers“ oder „Hyrule Warriors: Age of Calamity“, welches in der Welt von Nintendos „Zelda“-Reihe angesiedelt war.

Für die Zukunft könnte sich Tomohiko Sho, seines Zeichens Produzent von „Dynasty Warriors: Origins“, sogar noch weitere Ableger vorstellen, für die er gerne mit noch bekannteren Marken zusammenarbeiten würde. Das hat er nun in einem aktuellen Interview verraten.

Produzent würde gerne Dynasty Warriors mit Star Wars oder Herr der Ringe verbinden

Wie Sho in einem Gespräch mit Inverse erzählt hat, sei es für die „Dynasty Warriors“-Reihe auch in Zukunft wichtig, auf Crossover mit anderen Marken zu setzen. Er erklärt: „Ich glaube, dass Kooperations-Spiele auch in Zukunft für die Warriors-Serie wichtig sein werden. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen attraktiven IPs können wir neue Herausforderungen annehmen und Unterhaltung bieten, die die Attraktivität dieser IPs maximiert.“

Sein persönlicher Wunsch wäre außerdem eine Zusammenarbeit mit zwei ziemlich bekannten Hollywood-Marken. „Was Kooperationen mit anderen Franchises angeht, ist dies meine persönliche Meinung, aber ich wollte schon immer mit Star Wars und Herr der Ringe zusammenarbeiten“, verriet der Produzent. Gewaltige Massenschlachten im „Star Wars“– oder „Herr der Ringe“-Universum? Viele Spieler wären sicherlich nicht abgeneigt.

Dynasty Warriors: Origins ist der erste Teil seit sieben Jahren

Mit „Dynasty Warrior 9“ erschien im Jahr 2018 der letzte Hauptteil der Hack-and-Slay-Actionspiele. Nun steht mit „Dynasty Warriors: Origins“ in Kürze das neueste Spiel an, mit dem die Entwickler sowohl Neueinsteiger als auch langjährige Fans der Serie überzeugen wollen. So planen die Macher unter anderem eine spannende Geschichte zu erzählen, was durch den Fokus auf einen einzigen Hauptcharakter gelingen soll. Im letzten Teil gab es noch 94 spielbare Helden.

Obendrein soll „Dynasty Warriors: Origins“ auch in spielerischer Hinsicht ausreichend Abwechslung bieten. Fans dürfen sich aber in jedem Fall auf die gewohnt riesigen Massenschlachten freuen, für die das Franchise bekannt ist. Die Macher versprechen Kämpfe mit mehr als 10.000 Soldaten. Dennoch soll auch die taktische Komponente in den Gefechten nicht zu kurz kommen.

Ab dem 17. Januar 2025 wird „Dynasty Warriors: Origins“ schließlich für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Interessierte Spieler haben zudem die Möglichkeit, das Spiel schon jetzt anhand einer PS5-Demo auszuprobieren. Dabei ist die Testfassung – ebenso wie das Hauptspiel – auch für die PS5 Pro optimiert.

