PS5 & PS4: Diese Spiele dominierten die PSN-Charts im Dezember 2024

In regelmäßigen Abständen versorgen uns die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment mit den Download-Charts aus dem PlayStation Store.

Diese verraten uns, welche Spiele im abgelaufenen Monat besonders gefragt werden. Ab sofort stehen die Download-Charts aus dem Dezember 2024 bereit, die uns verraten, dass es in Europa im letzten Monat einen klaren Gewinner gab. Die Rede ist von „EA Sports FC 25“.

Der Fußball-Titel sicherte sich in Europa nämlich sowohl auf der PS5 als auch der PS4 den Spitzenplatz. In Nordamerika dominierte „Call of Duty: Black Ops 6“ auf der PS5 das Geschehen. Auf der PS4 hingegen übernahm in Nordamerika „Red Dead Redemption 2“ die Spitze.

Alte Bekannte dominieren die Charts

Bei „Call of Duty: Black Ops 6“, das in den europäischen PS5-Charts auf dem zweiten Platz landete, handelt es sich um den einzigen recht aktuellen Titel in den Spitzengruppen. Ansonsten dominieren sowohl in Europa als auch in Nordamerika diverse alte Bekannte die Download-Charts.

Darunter das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“, Rockstars Dauerbrenner „GTA 5“, „Minecraft“ oder Polyphony Digitals Rennspiel „Gran Turismo 7“.

Die Besitzer von PlayStation VR2 verhalfen im letzten Monat „Alien: Rogue Incursion“ auf den Platz an der Spitze. Vor „Beat Saber“ und „Horizon: Call of the Mountain“.

Keine großen Überraschungen gibt es an der Front der Free2Play-Spiele. Erwartungsgemäß stieg „Marvel Rivals“ hier auf dem ersten Platz ein. Komplettiert werden die Top Drei von „UFL“ und „Fortnite“.

Anbei die europäischen Download-Charts aus dem Dezember 2024. Die nordamerikanischen Charts findet ihr hier.

PS5-Spiele:

EA Sports FC 25 Call of Duty: Black Ops 6 Hogwarts Legacy Grand Theft Auto 5 UFC 5 Minecraft Phasmophobia Gran Turismo 7 The Witcher 3: Wild Hunt Arma Reforger The Crew Motorfest Marvel’s Spider-Man 2 Astro Bot Star Wars Jedi: Survivor NBA 2K25 Cyberpunk 2077 Raft F1 24 Need for Speed Unbound Farming Simulator 25

PS4-Spiele:

EA Sports FC 25 Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat A Way Out Grand Theft Auto 5 Battlefield 1 Unravel Two Hogwarts Legacy Call of Duty: Black Ops 6 Gang Beasts Battlefield 4 Batman: Arkham Knight Need for Speed Payback Star Wars Battlefront 2 Minecraft Kingdom Come: Deliverance Assassin’s Creed Unity House Flipper God of War Battlefield 5

PS VR2-Spiele:

Alien: Rogue Incursion Beat Saber Horizon Call of the Mountain Skydance’s Behemoth Among Us VR Metro Awakening Subside Creed: Rise to Glory – Championship Edition Job Simulator Pavlov

Free to Play:

Marvel Rivals UFL Fortnite Roblox Rocket League Call of Duty: Warzone Asphalt Legends Unite Infinity Nikki Valorant eFootball

