PS5 & PS4: Vorbesteller-Charts – Diese Spiele landen im Warenkorb

In den kommenden Monaten stoßen Spieler auf zahlreiche Neuveröffentlichungen, für die im PlayStation-Store längst eine Vorbestellung aufgegeben werden kann. Dabei greifen Kunden erstaunlich oft zu erweiterten Editionen, die mit zusätzlichen Inhalten und mitunter früheren Spielmöglichkeiten locken.

Monster Hunter und ein Ausflug in das Mittelalter

Die Liste wird angeführt von „Monster Hunter Wilds“, das mit zwei Sondereditionen vertreten ist. Die Premium-Deluxe-Edition des Titels belegt den ersten Platz, während auch die Deluxe-Edition innerhalb der Top 10 vertreten ist. Zwischen ihnen verweilt die Standardversion der Monster-Hatz. Der Titel erscheint am 28. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Ein weiteres Highlight ist „Kingdom Come: Deliverance 2“, das mit der Gold-Edition stark vertreten ist. Die Standardversion dieses historisch inspirierten Rollenspiels verweilt ebenfalls in den Charts. Der Launch von „Kingdom Come: Deliverance 2“ erfolgt im Februar des kommenden Jahres. Mit acht Überlebenstipps können sich Interessenten vorbereiten.

Platz 3 ging zum Wochenstart an „The First Berserker: Khazan“ in der Deluxe-Edition, die neben dem Hauptspiel ein Rüstungsset, ein Waffenset und ein digitales Artbook umfasst. Auch die Standardversion findet sich in den Charts wieder.

Ebenfalls in den Charts der PSN-Vorbestellungen: die Neuauflage der klassischen „Tomb Raider“-Trilogie mit „Tomb Raider 4-6 Remastered“ und der neueste Ableger der „Sniper Elite“-Reihe namens „Sniper Elite Resistance“. Der zuletzt genannte Titel schoss sich jüngst in den Mittelpunkt einer Vorschau auf PLAY3.DE:

Das Sci-Fi-Abenteuer „Alien Rogue Incursion“ erscheint sowohl mit einer Standard- als auch einer Deluxe Edition – und das schon sehr bald: Der Launch des PS-VR2-Titels erfolgt in dieser Woche, wie unsere Übersicht über die Neuerscheinungen verrät.

Ein weiteres Spiel ist „Sid Meier’s Civilization 7“, das mit der Gründer-Edition Premium-Liebhaber anspricht. Klassiker wie „Suikoden I&II HD Remaster“ und „Dynasty Warriors: Origins“ vervollständigen die Charts.

Nachfolgend die komplette Liste der „meistverkauften Vorbestellungen“ im PlayStation-Store:

Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition (119,99 Euro) The First Berserker: Khazan Deluxe Edition (69,99 Euro) Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition (89,99 Euro) Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (89,99 Euro) Tomb Raider 4-6 Remastered (29,99 Euro) Monster Hunter Wilds Deluxe Edition (99,99 Euro) Sniper Elite Resistance (59,99 Euro) Alien Rogue Incursion (39,99 Euro) Wuthering Waves Erweckungspaket Vorverkaufspaket (9,99 Euro) The First Berserker: Khazan Standard Edition (59,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Gründer Edition (129,99 Euro) Dynasty Warriors: Origins (79,99 Euro) Alien Rogue Incursion Deluxe (49,99 Euro) Bleach Rebirth of Souls Ultimate Edition (109,99 Euro) Kingdom Come: Deliverance 2 (69,99 Euro) Dynasty Warriors: Origins Digital Deluxe Edition (94,99 Euro) Synduality Echo of Ada Ultimate Edition (99,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 (69,99 Euro) Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars (49,99 Euro)

Wie anfangs erwähnt ist die Popularität von teureren Editionen mit Zusatzinhalten, etwa frühen Zugriffsrechten oder exklusiven kosmetischen Items, auch in dieser Woche auffallend. Wie sich die Verkäufe nach dem Launch entwickeln, verraten die Download-Charts im PlayStation-Store, die allerdings nicht zwischen den Editionen unterscheiden.

