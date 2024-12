Store-Charts PS5 & PS4: Black Ops 6 dominiert, Dragon Age The Veilguard im Mittelfeld

Die neuesten PS-Store-Charts für PS5 und PS4 sind da. Während “Call of Duty: Black Ops 6" die Spitzenposition erobert, zeigt “Dragon Age: The Veilguard” eine stabile Mittelfeldposition.

Der Verkauf von Videospielen erfolgt zunehmend über digitale Vertriebsformen. Entsprechend relevant sind die neusten Charts aus dem PlayStation-Store. Sie spiegeln die Downloads im vergangenen November wider und sind einmal mehr basierend auf einzelnen Plattformen unterteilt. Auch Free-to-Play-Games stellen eine eigenständige Kategorie dar.

Black Ops 6 führt die PS5-Charts an

Auf der PlayStation 5 hat sich “Call of Duty: Black Ops 6” die Spitzenposition gesichert und verweist andere Titel wie “EA Sports FC 25” und “Landwirtschafts-Simulator 25” auf die Plätze. Auch der zehn Jahre alte Blockbuster “Grand Theft Auto 5” bleibt weiterhin stark vertreten.

Im Mittelfeld der PS5-Liste findet sich “Dragon Age: The Veilguard”, das diese Position im Grunde halten konnte. Denn auch im Oktober war der BioWare-Titel in diesem Bereich unterwegs. Zu beachten ist: In den USA und Kanada läuft es deutlich besser. Hier war im November Platz 7 drin.

PS5 Games

Call of Duty: Black Ops 6 EA Sports FC 25 Farming Simulator 25 Phasmophobia Grand Theft Auto 5 Hogwarts Legacy Minecraft NBA 2K25 Marvel’s Spider-Man 2 UFC 5 Cyberpunk 2077 Dragon Age: The Veilguard Palworld God of War Ragnarök Astro Bot Planet Coaster 2 Baldur’s Gate 3 Dragon Ball: Sparking! ZERO The Crew Motorfest Resident Evil 4

Auf der PS4 hat EA Sports FC 25 die Krone auf

Die PS4-Charts zeigen ein ähnliches Bild: Hier dominiert allerdings “EA Sports FC 25”, während “Call of Duty: Black Ops 6” den zweiten Platz einnimmt. “Need for Speed Heat” und “Red Dead Redemption 2” bleiben bei den Spielern ebenfalls beliebt.

Auch Titel wie “Minecraft” und “Hogwarts Legacy” (aktuell im Sale) behaupten sich erfolgreich auf der PS4 – wie auch auf der PS5.

PS4 Games

EA Sports FC 25 Call of Duty: Black Ops 6 Need for Speed Heat Red Dead Redemption 2 Battlefield 1 Need for Speed Payback The Forest Battlefield 5 Grand Theft Auto 5 Gang Beasts Mortal Kombat 10 Batman: Arkham Knight Minecraft Hogwarts Legacy Kingdom Come: Deliverance A Way Out Rayman Legends Unravel Two Chained Climb Together Mafia: Trilogy

PS VR2 und Free-to-Play-Titel

Bei den PS VR2-Spielen führt “Metro Awakening” die Charts an, gefolgt von “Beat Saber” und “Arizona Sunshine Remake”. Auch der Vorgänger namens PlayStation VR bleibt mit Spielen wie “Batman: Arkham VR” und “The Elder Scrolls 5: Skyrim VR” weiterhin gefragt.

Im Bereich der Free-to-Play-Games belegt “Fortnite” den ersten Platz, dicht gefolgt von “Call of Duty: Warzone” und “Roblox”, womit sich hier keine größeren Überraschungen ergeben.

PS VR2 Games

Metro Awakening Beat Saber Arizona Sunshine Remake Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Arizona Sunshine 2 Pavlov Horizon Call of the Mountain Red Matter 2 Crossfire: Sierra Squad Creed: Rise to Glory – Championship Edition

PS VR Games

Batman: Arkham VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR Astro Bot Rescue Mission Job Simulator DOOM 3: VR Edition Lethal VR Beat Saber DOOM VFR Borderlands 2 VR Superhot VR

Free to Play (PS5 + PS4)

Fortnite Call of Duty: Warzone Roblox Rocket League Asphalt Legends Unite Fall Guys eFootball Volerant The Sims 4 Stumble Guys

