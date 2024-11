Metro Awakening: Erste Testwertungen eingetroffen – VR-Shooter eine Kaufempfehlung?

Mit "Metro Awakening" erscheint in dieser Woche der erste VR-Ableger der beliebten Shooter-Serie. Kurz vor dem Release erreichten uns heute die ersten internationalen Reviews, die ein gemischtes Bild zeichnen.

In dieser Woche erscheint das im Rahmen der „State of Play“ im September angekündigte „Metro Awakening“ unter anderem für PlayStation VR2 beziehungsweise die PS5.

Pünktlich zum morgigen Release erreichten uns in den letzten Stunden die ersten internationalen Reviews zum VR-Shooter. Diese machen deutlich, dass sich die Kritiker bei „Metro Awakening“ alles Andere als einig sind. Stattdessen zeichnen die Tests ein gemischtes Bild und sorgen nach zehn Reviews auf Metacritic für eine Durchschnittswertung von 76 Punkten.

Zu den größten Pluspunkten von „Metro Awakening“ gehört neben der dichten Atmosphäre die gelungene Art und Weise, wie die Mechaniken der Shooter-Serie in die VR-Welt übertragen wurden. Auch die direkte Steuerung und die Action des VR-Shooters loben die Tester.

Kritik hingegen gibt es für die fehlende Abwechslung und die Geschichte, die etwas Zeit benötigt, um in Gang zu kommen.

Das sagen die internationalen Kollegen

Push Square vergibt neun von zehn Sternen und begründet die Wertung wie folgt: „Auch wenn wir einige Probleme mit der Story hatten und uns ein wenig mehr Abwechslung im Setting gewünscht hätten, sind die Highlights so beeindruckend, dass wir es gerne noch einmal spielen würden. Die visuellen Effekte, die Atmosphäre und die Steuerung verschmelzen zu einem Ganzen – Metro Awakening ist zweifellos eines der immersivsten VR-Spiele, die wir je erlebt haben.“

Im Review von DualShockers warten 8.5 Punkte und das folgende Fazit: „Metro Awakening ist ein VR-Erlebnis, das der Metro-Serie alle Ehre macht. Mit einer Story und einem Setting, die Dmitry Glukhovskys Meisterwerk noch weiter vertiefen, einem unglaublichen visuellen und akustischen Design und einer Fülle an Mechaniken, die die typischen Metro-Elemente repräsentieren, ist dieser Titel ein spannendes, packendes und actionreiches Erlebnis für VR-Fans.“

„Der Fokus liegt etwas zu stark auf den Survival-Elementen, wodurch der Horroraspekt weniger intensiv wirkt, und das Gunplay gehört nicht zum Besten, was das Medium zu bieten hat.“

Kritischer sind die Redakteure von Gamesradar, in deren Test es lediglich zu drei von fünf Sternen reichte. Gamesradar: „Metro Awakening ist manchmal ein gutes VR-Spiel, aber es fühlt sich hin- und hergerissen zwischen seinem angenehmen Kampfsystem und den erzählerischen Ambitionen an, denen es an der Spielsprache mangelt, um sie vollständig auszudrücken.“

„Der Mangel an allgemeiner Abwechslung und die zunehmende Abhängigkeit von erklärenden Elementen im Laufe der Zeit bedeuten, dass es zwar stark beginnt, seine Wirkung jedoch mit zunehmendem Spiel nachlässt.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht:

Push Square – 90

PSX Brasil – 85

COGconnected – 85

DualShockers – 85

Hobby Consolas – 85

Atomix – 70

Gamereactor UK – 70

Games Radar – 60

IGN Deutschland – 60

„Metro Awakening“ erscheint am morgigen Donnerstag, den 7. November 2024.

