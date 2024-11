Metro Awakening: Das sind die ersten 7 Minuten – Gameplay zeigt den PSVR2-Ableger in Aktion

In wenigen Tagen erscheint "Metro Awakening" für die gängigen VR-Headsets wie PlayStation VR2. Kurz vor dem Release versorgten uns die Entwickler mit einem Gameplay-Video, das die ersten sieben Minuten des VR-Shooters zeigt.

Unter den diversen Titeln, die Sony im Rahmen der „State of Play“ im September angekündigte, befand sich mit „Metro Awakening“ ein VR-Ableger der Shooter-Reihe, der unter anderem für PlayStation VR2 erscheint.

Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was „Metro Awakening“ spielerisch zu bieten hat, stellten die Entwickler kurz vor dem Release des VR-Shooters ein frisches Gameplay-Video zur Verfügung. Dieses ermöglicht uns einen Blick auf die ersten sieben Minuten, die deutlich machen, dass „Metro Awakening“ den anderen Ablegern hinsichtlich der Atmosphäre in nichts nachsteht.

Darüber hinaus zeigen euch die Entwickler, wie sich das klassische „Metro“-Gameplay in der VR-Welt spielt.

Ein VR-Ableger eines neuen Entwicklers

Nachdem die bisherigen „Metro“-Abenteuer bei 4A Games entstanden, ist für „Metro Awakening“ das auf VR-Erfahrungen spezialisierte Studio Vertigo Games verantwortlich. Im VR-Shooter übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Dr. Serdar und erleben eine ganz neue Geschichte im „Metro“-Universum.

Die Geschichte von „Metro: Awakening“ stammt dabei aus der Feder des russischen Autoren Dmitry Glukhovsky.

In der Rolle des Hauptcharakters begeben wir uns auf die Suche nach dessen Frau Yana und steigen dafür in düstere U-Bahn-Schächte hinab. Neben allerlei Banditen lauern in den dunklen Ecken der Schächte noch weitaus größere Gefahren wie blutrünstige Monster, die euch nach dem Leben trachten.

Um euer Überleben zu sichern, greift ihr nicht nur auf diverse durchschlagskräftige Waffen zurück. Auch aus der Reihe bekannte Gadgets wie eine Gasmaske (mit Filtern), eine Armbanduhr, ein Feuerzeug oder ein Universalladegerät kehren zurück.

Entwickler möchten der Metro-DNA treu bleiben

„Während dein Mut und dein Verstand auf eine Zerreißprobe gestellt werden, musst du auf dem Grat zwischen Leben und Tod, zwischen Geistern und Materiellem wandeln und erwecken, was in dir schlummert“, führen die Entwickler zur Handlung aus.

Gleichzeitig verspricht Vertigo Games einen VR-Shooter, der der DNA der „Metro“-Reihe treu bleibt. „Metro Awakening“ erscheint am 7. November 2024 unter anderem für die PS5 beziehungsweise PlayStation VR.

Wer sich zum Kauf der 49,99 Euro teuren Deluxe Edition entschließt, darf zwei Tage früher loslegen.

