Metro Awakening: Reichlich PSVR2-Gameplay zeigt Stealth- und Survival-Mechaniken

Nach den Gerüchten der Vergangenheit wurde "Metro Awakening" im Rahmen der letzten "State of Play" endlich offiziell angekündigt. Ein frisch veröffentlichtes Gameplay-Video zeigt die PSVR2-Version in Aktion und beleuchtet Elemente wie das Stealth-Gameplay.

Zu den Titeln, die im Rahmen der „State of Play“ im September 2024 offiziell angekündigt wurden, gehörte unter anderem der VR-Shooter „Metro Awakening“.

Dieser geisterte in der Vergangenheit bereits durch die Gerüchteküche und entsteht im Gegensatz zu den Hauptablegern der „Metro“-Reihe nicht bei 4A Games. Stattdessen ist das auf VR-Spiele spezialisierte Studio Vertigo Games für die Entwicklung verantwortlich. Ergänzend zur offiziellen Ankündigung von „Metro Awakening“ im letzten Monat präsentierte uns Sony nun ein ausführliches Gameplay-Video zur PSVR2-Version.

Das neue Video bringt es auf eine Laufzeit von sechs Minuten und beleuchtet verschiedene Aspekte des VR-Shooters. Darunter das Gunplay oder die Stealth- und Survival-Mechaniken.

Ein neuer Protagonist und eine neue Geschichte

In „Metro Awakening“ übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Dr. Serdar und erleben eine ganz neue Geschichte in der Welt der erfolgreichen Survival-Shooter-Reihe. Für die Geschichte, deren Handlung vor „Metro 2033“ einsetzt, ist der russische Autor Dmitry Glukhovsky verantwortlich.

In der Rolle von Dr. Serdar steigen wir in düstere U-Bahn-Schächte hinab, um dessen Frau Yana zu finden. Neben dem Kampf gegen Banditen sieht sich der Hauptcharakter mit tödlichen Monstern konfrontiert, die in den Schächten auf ihn lauern.

„Während dein Mut und dein Verstand auf eine Zerreißprobe gestellt werden, musst du auf dem Grat zwischen Leben und Tod, zwischen Geistern und Materiellem wandeln und erwecken, was in dir schlummert“, führen die Entwickler zur Handlung aus und versprechen einen Shooter, der der DNA der „Metro“-Reihe treu bleibt.

Daher war es den Verantwortlichen von Vertigo Games wichtig, dass das Team hinter „Metro Awakening“ die „Metro“-Reihe gespielt hat und mit dieser vertraut ist.

Fans wie Neulinge sollen auf ihre Kosten kommen

Mit seiner neuen Geschichte wird sich „Metro Awakening“ nicht nur an neue Spieler der Reihe richten. Auch langjährige Fans der Reihe möchte Vertigo Games natürlich zufriedenstellen.

Daher warten in dem VR-Shooter zahlreiche Gemeinsamkeiten mit der Hauptreihe. Darunter die Tatsache, dass ihr auf Gadgets wie eine Gasmaske (mit Filtern), eine Armbanduhr, ein Feuerzeug oder ein Universalladegerät zurückgreift.

Dank des Sprungs in die VR-Welt soll sich die Action dabei so immersiv und intensiv wie nie anfühlen. Ob „Metro Awakening“ den Erwartungen der Fans gerecht wird, erfahren wir in wenigen Wochen. So erscheint der VR-Shooter am 7. November 2024 für die diversen VR-Headsets wie PSVR2.

Käufer der Deluxe-Edition dürfen zwei Tage früher loslegen.

Weitere Meldungen zu Metro Awakening.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren