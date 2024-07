Metro Awakening: Details zu Story, Gameplay und Immersion des PS VR2-Abenteuers

Sony PlayStation führte ein exklusives Gespräch mit Vertigo Games, um mehr über „Metro: Awakening“ zu erfahren. Dieses handlungsbasierte First-Person-Adventure wurde auf der vorletzten State of Play für PS VR2 angekündigt.

Metro Awakening wird persönlich und emotional

Eine eigenständige Geschichte wird erzählt, die sich vor dem ersten Ableger „Metro 2033“ abspielt. Für die Erschaffung hat sich das Team an Dimitry Glukhovsky gewandt. Das ist der Autor der Buchreihe, auf der die Videospiel-IP basiert. Er hat eine „sehr persönliche und emotionale Geschichte“ für einen unbekannten Charakter erstellt.

Vertigo Games war es wichtig, dass die Entwickler selbst die „Metro“-Spiele gespielt haben. So konnten sie sich die Stärken bewusst machen und schauen, wie sich diese in VR umsetzen lassen. Dabei ist dem Team unter anderem die Dynamik zwischen Stealth und Kampf aufgefallen, die in VR besonders gut funktioniere. Beispielsweise könnt ihr euch vor einem Loch in eurem Versteck hinhocken und so eure Gegner ausspionieren.

Wer lieber herumballert, kommt ebenfalls auf seine Kosten. „Jede Menge klassische Metro-Action“ wird versprochen. Diesmal ist der Protagonist aber kein erprobter Kampfexperte, weshalb alles ein wenig langsamer als in den vorherigen Teilen abläuft.

In der wunderschönen Umgebung gibt es viel zu entdecken. Der Hauptgrund bei der Erforschung ist allerdings der permanente Munitionsmangel. Durchsucht deshalb alle Winkel und Ecken, um Kugeln zu finden! Habt ihr mal keine Muni, müsst ihr gezwungenermaßen aufs Schleichen setzen.

4A Games, die bisher alle Ableger entwickelten, haben übrigens Vertigo Games alle benötigten Ressourcen bereitgestellt. Einige davon haben sie direkt genutzt, andere wiederum als Referenz verwendet.

Die VR-Erfahrung bietet euch selbstverständlich ein taktiles, interaktives Spielerlebnis. Ein Beispiel dafür ist die Gasmaske, die an eurem Rucksack befestigt ist. Möchtet ihr die Maske aufsetzen, müsst ihr zuerst den Rucksack von der Schulter ziehen und sie dann auf eurem Gesicht platzieren. Zudem könnt ihr jederzeit auf eure Uhr schauen.

Für noch mehr Immersion sorgen die adaptiven Trigger. Sie geben euch Feedback, wenn ihr eine Waffe abfeuert. Es sei „eines dieser subtilen Elemente“, bei denen ihr vergesst, gerade ein Spiel zu spielen.

Bei der Bewegung habt ihr die Wahl zwischen den Optionen Comfort und Immersion. Letzteres soll die Grenzen der Virtuellen Realität ausreizen. Jederzeit könnt ihr im Menü Anpassungen vornehmen, um die Immersion zu steigern oder zu reduzieren.

Die Veröffentlichung ist für dieses Jahr geplant. Ein genauer Termin steht weiterhin aus. Sobald wir ihn erfahren haben, werden wir umgehend darüber berichten.

