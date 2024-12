PS5 & PS4: Übersicht der aktuell häufigsten Vorbestellungen im PS Store

Der Nachschub an neuen Spielen für die PlayStation 5 und PlayStation 4 nimmt kein Ende und so stehen auch in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten wieder jede Menge Neuveröffentlichungen bevor. Doch welche Spiele sind momentan am meisten gefragt und werden am häufigsten vorbestellt? Ein Blick auf die aktuelle Vorbesteller-Rangliste im PlayStation Store klärt diese Frage auf.

Auf dem ersten Platz rangiert derzeit die Remaster-Version eines echten PlayStation-Klassikers: „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 und 2 Remastered“ konnte sich den Thron der aktuellen Vorbesteller-Charts sichern. Und lange gedulden müssen sich Fans auf die Rückkehr von Raziel nicht mehr. Bereits ab dem morgigen Dienstag wird das Action-Adventure für die PS5 und PS4 erhältlich sein. PlayStation-Plus-Mitglieder können außerdem aktuell noch zehn Prozent sparen.

Monster Hunter Wilds, Kingdom Come Deliverance 2 und Alien für PSVR2

Mit „Monster Hunter Wilds“ erscheint schon im Februar 2025 ein erstes Highlight des bevorstehenden Spielejahres. Dementsprechend besetzt Capcoms heiß erwartete Monsterhatz auch gleich die beiden nächsten Plätze der PSN-Vorbesteller-Charts. Dabei erfreut sich die Premium Deluxe Edition offenbar einer noch größeren Beliebtheit als die Standardfassung. Wer bereit dazu ist, etwas tiefer in den Geldbeutel zu greifen, darf sich unter anderem über zahlreiche Zusatzinhalte in Form von kosmetischen Gegenständen freuen.

Auch auf die Rückkehr ins Mittelalter scheinen die Spieler zu warten und so konnte sich die Gold-Edition von „Kingdom Come Deliverance 2“ den nächsten Platz auf der Vorbesteller-Rangliste sichern. Das kommende Action-Rollenspiel verspricht erneut einen spannenden Ausflug ins 15. Jahrhundert – samt fesselnder Geschichte und authentischen Kämpfen aus der Ego-Perspektive. Zusätzlich wird „Kingdom Come Deliverance 2“ auch für die PS5 Pro optimiert.

Anime-Fans freuen sich mit „Bleach: Rebirth of Souls“, „Fairy Tail 2“ oder dem Free2Play-Titel „Wuthering Waves“ ebenfalls auf Nachschub. Spieler, die klassische Games neu erleben möchte, kommen hingegen mit „Tomb Raider 4-6 Remastered“ auf ihre Kosten. Außerdem konnte sich mit „Alien Rogue Incursion“ auch ein PSVR-2-Titel in den aktuellen Vorbesteller-Charts platzieren.

Ebenfalls gefragte Spiele sind der Scharfschützen-Shooter „Sniper Elite Resistance“, „Dynasty Warriors: Origins“ und „Sid Meier’s Civilization 7“, die sich allesamt in den Top 20 tummeln.

Die „meistverkauften Vorbestellungen“ im PlayStation Store:

Legacy of Kain Soul Reaver 1 und 2 Remastered (29,99 Euro) Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition (119,99 Euro) Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition (89,99 Euro) Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (89,99 Euro) Bleach Rebirth of Souls Ultimate Edition (109,99 Euro) Fairy Tail 2 Ultimate Edition (129,99 Euro) Tomb Raider 4-6 Remastered (29,99 Euro) Wuthering Waves Erweckungspaket Vorverkaufspaket (9,99 Euro) Sniper Elite Resistance (59,99 Euro) Dynasty Warriors Origins (79,99 Euro) Alien Rogue Incursion (39,99 Euro) Monster Hunter Wilds Deluxe Edition (99,99 Euro) Fairy Tail 2 (69,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Gründer Edition (129,99 Euro) Dynasty Warriors Origins Digital Deluxe Edition (94,99 Euro) Alien Rogue Incursion Deluxe (49,99 Euro) Mighty Morphin Power Rangers Rita’s Rewind (34,99 Euro) Fairy Tail 2 Digital Deluxe (84,99 Euro) Bleach Rebirth of Souls (69,99 Euro)

Nicht zu vergessen: Die Rangliste der aktuell „meistverkauften Vorbestellungen“ im PS Store ist nur ein Indikator und zeigt lediglich das Interesse im Vorfeld der Veröffentlichung. Wie erfolgreich die jeweiligen Spiele am Ende wirklich abschneiden, werden erst die kommenden Verkaufscharts verraten.

