Kingdom Come Deliverance 2: PS5-Pro-Features und Grafik-Modi enthüllt – Story-Trailer

Warhorse Studios bereiten sich auf die Veröffentlichung von „Kingdom Come: Deliverance 2“ vor. Nachdem der Gold-Status erreicht wurde, kündigte der Entwickler neue Informationen zum Spiel an, die kurz vor dem Wochenende final bekannt gegeben wurden.

Dazu gehören ein neuer Story-Trailer, der weiter unten eingebettet ist, die vollständigen PC-Systemanforderungen sowie Auflösungs- und Leistungsziele für Konsolen – samt der PS5 Pro.

Grafik-Modi und PS5-Pro-Spezifikationen

Das Rollenspiel wird sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf der Xbox Series X verschiedene Grafik-Modi bieten, die sich an unterschiedliche Präferenzen richten. Spieler können zwischen einem Qualitätsmodus mit höheren visuellen Details und einem Performance-Modus für flüssigere Bildraten wählen.

PS5 (Performance-Modus)

Auflösung: Hochskaliert 1440p

Zielleistung: 60 FPS (freigeschaltet mit VRR)

Upscaling-Technologie: AMD FidelityFX Super Resolution

PS5 (Fidelity-Modus)

Auflösung: Hochskaliert 2160p

Zielleistung: 30 FPS

Upscaling-Technologie: AMD FidelityFX Super Resolution

Xbox Serie X (Performance-Modus)

Auflösung: Hochskaliert 1440p

Zielleistung: 60 FPS (freigeschaltet mit VRR)

Upscaling-Technologie: AMD FidelityFX Super Resolution

Xbox Serie X (Fidelity-Modus)

Auflösung: Hochskaliert 2160p

Zielleistung: 30 FPS

Upscaling-Technologie: AMD FidelityFX Super Resolution

Xbox Serie S

Auflösung: 1080p

Ziel-Leistung: 30 FPS

Upscaling-Technologie: Keine

Warhorse Studios bestätigten außerdem, dass das Spiel für die PS5 Pro fit gemacht wurde und entsprechend das Enhanced-Label tragen wird. Auch hierzu wurden die ersten Details bestätigt.

PS5 Pro

Auflösung: Hochskalierte 2160p

Zielleistung: 60 FPS (unlocked mit VRR)

Upscaling-Technologie: PlayStation Spectral Super Resolution

In „Kingdom Come: Deliverance 2“ erleben Spieler die Geschichte von Heinrich, einem jungen Mann, der den Mord an seinen Eltern rächen will. Auf seinem Weg trifft er allerlei Charaktere, erlebt mittelalterliche Abenteuer und steht schließlich dem König von Ungarn, Sigismund dem Roten Fuchs, gegenüber.

Die Spieler haben laut Entwickler umfangreiche Möglichkeiten, Heinrichs Aussehen, Fähigkeiten und Ausrüstung individuell anzupassen und mit moralischen Entscheidungen den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen. Ein weiteres Features sind Tätigkeiten wie Schmieden und Bogenschießen, die das mittelalterliche Spielerlebnis vertiefen sollen.

Passend dazu können Interessenten einen Blick auf den Story-Trailer werfen:

Verschiebung zugunsten der Spieler

Nach einer früheren Verzögerung wurde der Veröffentlichungstermin nun auf den 4. Februar 2025 vorgezogen. Zuvor war der 11. Februar 2025 als neues Datum geplant, nachdem eine ursprünglich für dieses Jahr angepeilte Veröffentlichung nicht realisierbar war.

Der Grund für die letzte Änderung ist der frühe Gold-Status, also die Fertigstellung der auslieferbaren Version, sodass der Launch etwas nach vorn gezogen werden konnte.

