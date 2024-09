Kingdom Come Deliverance 2: Dynamische NPC-Gespräche, bessere Fechttechniken und weitere Details

In einem Interview gab der Produzent von Warhorse weitere Einblicke in die Entwicklung von "Kingdom Come Deliverance 2". Angesprochen wurden nicht zuletzt die unzähligen Dialoge.

Nach dem großen Erfolg des ersten Teils arbeitet Warhorse unter Hochdruck an „Kingdom Come Deliverance 2“. In einem kürzlichen Interview gab der zuständige Produzent Martin Klima Einblicke in den Entwicklungsprozess und stellte einige der Neuerungen vor, die Spieler erwarten können.

Besonders betont wurde die Interaktion mit Nicht-Spieler-Charakteren (NPCs), die in der Fortsetzung deutlich realistischer in Erscheinung treten soll.

Fast die Hälfte der Dialogzeilen jenseits der Geschichte

Die lebendige Spielwelt war bereits ein wichtiges Element von „Kingdom Come Deliverance“. Doch in der Fortsetzung soll dieses Konzept auf ein neues Level gehoben werden.

Klima betonte im Interview: „Es war immer unser Ziel, eine lebendige Welt zu erschaffen, in der NPCs ihren eigenen Tagesablauf haben.“ Laut dem Produzenten habe das Team hart daran gearbeitet, die Reaktionen der NPCs auf Spielerhandlungen nuancierter und glaubwürdiger zu gestalten.

Ein Beispiel hierfür seien die zahlreichen Dialogzeilen, von denen fast die Hälfte nichts mit der eigentlichen Spielgeschichte zu tun habe, sondern lediglich auf Aktionen des Spielers reagieren – etwa beim Betreten verbotener Bereiche oder nach einem Diebstahl. Selbst abhängig von der Art des Diebstahls können die Reaktionen unterschiedlich sein.

Die NPCs zeigen sich im Sequel sehr gesprächig.

Eine weitere Neuerung in „Kingdom Come Deliverance 2“ ist die Möglichkeit, mit NPCs nahtloser zu interagieren. Anders als im Vorgänger, wo die Gespräche über das Dialogsystem geführt und die Aktion des NPCs unterbrochen wurde, können jetzt einfache Gespräche geführt werden, ohne die Szene zu stoppen.

„Wir wollten eine einfachere Methode für die Interaktion mit NPCs, bei der man nicht zu einem anderen Kamerawinkel wechselt“, so Klima. Das sogenannte „Chatsystem“ ermögliche flüssige Gespräche, wie es bei zufälligen Begegnungen im Spiel der Fall sei, verspricht der Produzent.

Sequel mit mehr Waffenauswahl

Ebenso dürfen sich Spieler in “Kingdom Come Deliverace 2” auf neue Waffen einstellen. Besonders die Einführung von Armbrüsten und Feuerwaffen stellt eine große Veränderung dar. Während Armbrüste langsamer geladen werden, bieten sie eine höhere Zielsicherheit und verursachen großen Schaden.

Ähnlich verhalten sich Schusswaffen. Sie seien “sehr schwer zu laden und können ungenau sein, aber sie sind sehr stark”. Kugeln dürfen übrigens nicht selbst hergestellt werden. Gleiches gilt für Rüstungen.

Auch Bögen, die eine höhere Schussrate haben, stellen eine taktische Herausforderung dar, da sie mitunter weniger Schaden verursachen und das Zielen erschwert ist.

Und wird es bei den Waffen Fehlfunktionen geben? “Ich werde dies nicht kommentieren”, entgegnete der Produzent.

Das Kampfsystem selbst wurde ebenfalls vereinfacht, um es zugänglicher zu machen. Statt der bisherigen drei Tasten (eine zum Hieb, eine zum Stechen und eine zum Blocken) gibt es jetzt nur noch eine Taste für Angriffe und eine fürs Blocken, was den Kampf flüssiger gestalten soll.

Auch der Realismus soll in “Kingdom Come Deliverace 2” zulegen: “Wir konnten mehr Leute einstellen, die uns die echten mittelalterlichen Fechttechniken beibrachten. Und wir haben mehr Leute für die Bewegungserfassung eingestellt. Jede Waffe hat einen ausgeprägteren Stil.”

Zweigeteilte Karten und storybasierte Einschränkungen

In „Kingdom Come Deliverance 2“ wird es zwei Karten geben, zwischen denen Spieler nach einem bestimmten Fortschritt in der Geschichte wechseln können. Zunächst sind die Möglichkeiten durch die Handlung eingeschränkt, doch später ist ein freier Wechsel zwischen den beiden Karten möglich.

Nach der kürzlichen Verschiebung ist der Release von „Kingdom Come: Deliverance 2“ für den 11. Februar 2025 angesetzt. Das Spiel wird für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich sein. Auf den Konsolen seien 60 FPS nicht unerreichbar.

