Kingdom Come Deliverance 2: So soll das Storytelling auf ein neues Level gehoben werden

In einem Making-of-Video ermöglichen uns die Entwickler der Warhorse Studios einen interessanten Blick hinter die Kulissen von "Kingdom Come: Deliverance 2". Dabei ging das Studio unter anderem auf die Art und Weise ein, wie das Storytelling auf das nächste Level gehoben werden soll.

Im letzten Monat bereiteten die Entwickler der Warhorse Studios der Wartezeit der Fans endlich ein Ende und kündigten das Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance 2“ mit einem ersten Trailer für die Konsolen und den PC an.

Nachdem uns ein Bericht im tschechischen TV kürzlich weitere Details zum Nachfolger lieferte, stellten die Warhorse Studios in dieser Woche ein Making-of-Video zur Verfügung. Dieses liefert uns einen interessanten Blick hinter die Kulissen und zeigt uns, wie der offizielle Enthüllungs-Trailer zu „Kingdom Come: Deliverance 2“ entstand.

Darüber hinaus verlieren die Entwickler ein paar Worte über ihr neues Projekt und verdeutlichen uns, wie sie das Storytelling im Sequel auf die nächste Stufe heben möchten.

Moderne Technik für glaubwürdige Emotionen

Hier geht es den Machern der Warhorse Studios in erster Linie um den Einsatz moderner Technik. Darunter speziell für die Entwicklung von „Kingdom Come: Deliverance 2“ angefertigter Gesichtserfassungsgeräte. Diese versetzen die Warhorse Studios in die Lage, die Mimik der Darsteller genau zu erfassen und im Spiel bis auf das kleinste Detail genau wiederzugeben.

Dadurch wirken die Emotionen der Charaktere in Schlüsselszenen lebendiger als im ersten Teil und tragen so einen großen Teil zum Storytelling und der Atmosphäre von „Kingdom Come: Deliverance 2“ bei. „Beim ersten Kingdom Come: Deliverance stand uns diese Technologie nicht zur Verfügung“, kommentierte einer der Darsteller, der im zweiten Teil zurückkehrt, die Arbeiten am Nachfolger.

„Dieses Mal werdet ihr jedes Hochziehen der Augenbrauen und jede Eigenart dieser talentierten Besetzung sehen“, heißt es weiter.

Heinrich von Skalitz kehrt zurück

Wie die Warhorse Studios in der offiziellen Ankündigung des Rollenspiels verlauten ließen, dürfen wir uns in „Kingdom Come: Deliverance 2“ auf ein Wiedersehen mit Heinrich von Skalitz aus dem ersten Teil freuen. Nach dem Mord an seinen Eltern sinnt Heinrich weiterhin auf Rache und findet sich mit seinem Begleiter und Knappen Hans plötzlich in den Wirren eines Bürgerkrieges wieder.

Die Spielwelt von „Kingdom Come: Deliverance 2“ wird sich aus zwei ganz neuen Karten zusammensetzen und laut Entwicklerangaben doppelt so groß ausfallen wie ihr Pendant aus dem ersten Teil. Zudem stellen uns die Warhorse Studios mehr als fünf Stunden an Zwischensequenzen in Aussicht, mit denen uns die Geschichte des Rollenspiels erzählt wird.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ erscheint 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Mit dem Titel möchten die Warhorse Studios an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen, der sich weltweit mehr als sechs Millionen Mal verkaufte.

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren