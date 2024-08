Kingdom Come Deliverance 2: Gold- und Collector’s Editions vorgestellt – Jetzt vorbestellbar

Kingdom Come Deliverance 2:

Wenig überraschend wird auch das Anfang 2025 erscheinende Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance 2" in Form einer Collector's Edition angeboten. Wir verraten euch, welche Inhalte die exklusive Sammlerausgabe bietet.

Update: Die Collector’s Edition von „Kingdom Come: Deliverance 2“ ist bei Amazon mittlerweile im Vorverkauf gelandet. Interessenten sollten allerdings schnell sein, bevor der mögliche Ausverkauf erfolgt. Nachfolgend haben wir den Produkteintrag verlinkt.

Die Collector’s Edition kostet 199,99 Euro und lässt sich hinter dem folgenden Link vorbestellen*:

Ursprüngliche Meldung: Die Gamescom 2024 in dieser Woche nutzten Plaion und die Entwickler der Warhorse Studios, um uns mit neuen Eindrücken und Informationen zum Anfang 2025 erscheinenden Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance 2“ zu versorgen.

Zum einen präsentierten uns die Entwickler einen rund 25 Minuten langen Gameplay-Showcase. Dieser ermöglicht uns einen umfangreichen Blick auf das, was „Kingdom Come: Deliverance 2“ spielerisch zu bieten hat. Solltet ihr das Video bislang nicht gesehen haben, könnt ihr es hier nachholen.

Ergänzend zur ausführlichen Gameplay-Präsentation kündigten Plaion und die Warhorse Studios an, dass das vielversprechende Mittelalter-Rollenspiel zum Release in drei unterschiedlichen Versionen erhältlich sein wird.

Diese Editionen warten auf euch

Neben der obligatorischen Standard-Fassung erscheint eine Gold Edition zu „Kingdom Come: Deliverance 2“. Laut offiziellen Angaben umfasst die Gold Edition natürlich das Hauptspiel. Ebenfalls an Bord befindet sich der Erweiterungs-Pass. Dieser ermöglicht es euch, die drei geplanten Add-ons von „Kingdom Come: Deliverance 2“ ohne weitere Kosten herunterzuladen.

Selbiges gilt für die „Ausrüstung des tapferen Jägers“, zu der es heißt: „Egal, ob man die Jagdmütze des Heiligen Hubertus tragen, mit Artemis‘ Armbrust Bolzen auf seine Beute schießen oder in Nimrods berühmtem Jagdmantel elegant aussehen möchte, dieses Set ist ein Muss für jeden aufstrebenden Jäger.“

Darf es etwas umfangreicher sein, dann seid ihr bei der Collector’s Edition von „Kingdom Come: Deliverance 2“ genau richtig. Hier wartet neben den Inhalten der Gold Edition unter anderem eine Statue von Heinrich mit seinem treuen vierbeinigen Begleiter.

Welche Inhalte die Collector’s Edition sonst noch bietet, verrät euch die folgende Übersicht.

Die Collector’s Edition im Detail

Eine Statue von Heinrich und seinem treuen Ross Pebbles (30 Zentimeter)

Die exklusive Stoffkarte „Gassen von Kuttenberg“

Das Emaille-Anstecknadel-Set „Tapferkeitswappen“

Den legendären Brief der Hoffnung

Das Sammelkarten-Set „Die Rebellen des Königs“

Vor wenigen Tagen räumten die Verantwortlichen der Warhorse Studios ein, dass die Entwicklung von „Kingdom Come: Deliverance 2“ noch etwas mehr Zeit benötigt. Als Releasetermin rief das Studio den 11. Februar 2025 aus.

Die zusätzliche Zeit möchte das Team nutzen, um zum Launch für eine bessere Spielerfahrung zu sorgen. „Kingdom Come: Deliverance 2“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

