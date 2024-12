Kingdom Come Deliverance 2: Erreicht den Gold-Status – Warhorse enthüllt neuen Releasetermin

Im August räumten die Verantwortlichen der Warhorse Studios ein, dass aus der geplanten Veröffentlichung von „Kingdom Come: Deliverance 2“ in diesem Jahr nichts wird.

Stattdessen benötigte das Team noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff, was eine Verschiebung auf den 11. Februar 2025 zur Folge hatte. Einer aktuellen Mitteilung der Warhorse Studios zufolge ist allerdings auch dieser Termin mittlerweile Geschichte, da sich das Mittelalter-Rollenspiel aufgrund des erreichten Gold-Status ein weiteres Mal verschieben wird.

Dieses Mal jedoch zum Vorteil der Spieler. So zogen die Warhorse Studios den Release um eine Woche vor: Vom 11. auf den 4. Februar 2025.

Die Reise von Heinrich geht weiter

In „Kingdom Come: Deliverance 2“ schlüpfen wir genau wie im ersten Teil aus dem Jahr 2018 in die Rolle des Protagonisten Heinrich von Skalitz, der sich im Nachfolger in den Wirren eines Bürgerkriegs wiederfindet. Eine Zeit der Krise, in der ihm sein Knappe Sir Hans treu zur Seite steht.

Auch der Rachefeldzug, auf dem sich Heinrich nach dem Mord an seinen Eltern im ersten Teil befindet, gehört natürlich zu den zentralen Themen der Geschichte.

Die Entwickler beschreiben Heinrich von Skalitz als einen gewöhnlichen Menschen, der durch widrige Umstände dazu gezwungen ist, Ungewöhnliches zu leisten. „Erlebt das Leben durch die Augen und Taten von Henry. Einem jungen Mann, der seine ermordeten Eltern rächen will“, so die Entwickler weiter.

Die laut den Warhorse Studios spannende und mit zahlreichen Wendungen versehene Geschichte wird euch anhand von mehr als fünf Stunden Zwischensequenzen und zahlreichen Dialogen präsentiert.

So umfangreich ist das Rollenspiel

Bezüglich des Umfangs von „Kingdom Come: Deliverance 2“ führten die Warhorse Studios aus, dass ihr im Nachfolger zwei Karten erkunden dürft. Zusammengerechnet fällt die Spielwelt in etwa doppelt so groß aus wie im ersten Teil.

Weiter hieß es, dass Spieler, die die Welt erkunden und den diversen Geheimnissen beziehungsweise optionalen Quests nachgehen, rund 80 bis 100 Spielstunden einplanen können.

Solltet ihr euch lediglich auf den Abschluss der Kampagne konzentrieren, könnt ihr das Rollenspiel natürlich auch in einer kürzeren Zeitspanne abschließen.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren