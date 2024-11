UK-Charts im Oktober 2024: 75 Prozent der CoD-Verkäufe für PS5 & PS4 – Konsolenabsatz sinkt

Im Oktober 2024 legt der britische Markt für Videospiele eine gemischte Performance an den Tag. Während die Verkäufe von Spielen zulegen konnten, ging der Konsolenabsatz ein weiteres Mal zurück.

In dieser Woche versorgten uns die Marktforscher von Games Sales Data (kurz: GSD) und GamesIndustry.biz mit neuen Zahlen und Statistiken zum britischen Videospielmarkt.

Den Erhebungen von GSD zufolge profitierte der britische Markt im Oktober 2024 von gleich mehreren namhaften Neuveröffentlichungen. Die Spitze der Software-Charts sicherte sich erwartungsgemäß der Ende Oktober veröffentlichte Shooter „Call of Duty“: Black Ops 6″. Die Tatsache, dass „Black Ops 6“ zum Release über den Xbox Game Pass angeboten wird, sorgte dafür, dass der Titel auf der Insel elf Prozent schwächer startete als „Modern Warfare 3“ im letzten Jahr.

Weiter gibt GSD an, dass die Aufnahme in den Xbox Game Pass dazu führte, dass 75 Prozent der Verkäufe von „Black Ops 6“ in Großbritannien auf die PS4 und die PS5 entfielen. Auf den PlayStation-Konsolen legte „Black Ops 6“ im Vergleich zu „Modern Warfare 3“ sogar um 24 Prozent zu.

Der PC steuerte 15 Prozent der Verkäufe bei, während die Xbox-Konsolen für elf Prozent der „Black Ops 6“-Verkäufe verantwortlich waren.

Starke Starts für Dragon Ball und Undisputed

Der nächste Neueinsteiger stieg auf dem dritten Platz in die UK-Charts ein. Die Rede ist vom Fighting-Titel „Dragon Ball: Sparkling! Zero“. Dieser war laut GSD ein echter Überraschungshit. Mit Verkäufen in den ersten vier Wochen, die 80 Prozent über dem bisherigen Rekordhalter, „Dragon Ball Z: Kakarot“ aus dem Jahr 2020, lagen.

Zu den weiteren neuen Titeln in den britischen Software-Charts gehören „Undisputed“ und das Remake zu „Silent Hill 2“. Bezüglich „Silent Hill 2“ heißt es, dass die britischen Verkaufszahlen zum Launch 32 Prozent unter dem Remake von „Dead Space“ und sogar 62 Prozent unter dem Remake von „Resident Evil 4“ lagen.

Die Performance der Neuerscheinungen im Oktober sorgte laut GSD dafür, dass die britischen Spieleverkäufe im Vergleich mit dem Vorjahresmonat zulegen konnten. Demnach wurden im Oktober 2024 rund 2,9 Millionen Spiele verkauft. Gegenüber dem Oktober 2023 entspricht dies einem Plus von 3,2 Prozent.

Berücksichtigt wurden sowohl Verkäufe über den Einzelhandel als der digitale Vertrieb.

Konsolen kämpfen weiter mit rückläufigen Zahlen

Nicht ganz so erfreulich fällt der Verkauf der Hardware aus. Mit knapp 144.000 verkauften Einheiten im letzten Monat gingen die Absatzzahlen der Konsolen im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um 18 Prozent zurück. Die Verkäufe der PS5-Konsolen stiegen im Monatsvergleich um 27 Prozent. Im Jahresvergleich verbuchte die PS5-Familie allerdings ein Minus von 18 Prozent.

Die Switch-Verkäufe stiegen im Monatsvergleich um 13 Prozent, gingen im Jahresvergleich aber ebenfalls um 18 Prozent zurück. Die Xbox Series-Konsolen wiederum legten im Monatsvergleich um sieben Prozent zu, mussten im Jahresvergleich jedoch ein Minus von 17 Prozent hinnehmen.

Kommen wir zum Zubehör. Hier stieg der Absatz gegenüber dem Oktober 2023 um fast 16 Prozent. Insgesamt erwarben britische Kunden im letzten Monat 681.000 Zubehörprodukte. Dominiert werden die Zubehör-Charts weiterhin von den DualSense-Controllern in den Farben Weiß und Schwarz auf den ersten beiden Plätzen.

Auch der Remote-Handheld PlayStation Portal verkauft sich weiter auf einem soliden Niveau und sicherte sich den vierten Rang der Zubehör-Charts.

Anbei die Übersicht über die zehn meistverkauften Spiele des letzten Monats.

UK-Charts: Die Top 10 im Oktober 2024

1. Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard)

2. EA Sports FC 25 (EA)

3. Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco)

4. Undisputed (Plaion)

5. Silent Hill 2 (Konami)

6. Hogwarts Legacy (Warner Bros)

7. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

8. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Pullup Entertainment)

9. Super Mario Party Jamboree (Nintendo)*

10. Sonic X Shadows Generations (Sega)

*keine digitalen Zahlen verfügbar

