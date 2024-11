PS5 & PS4: Landwirtschaft und Monster-Hatz – Charts der erfolgreichsten Vorbestellungen

Welche Titel für PS4 und PS5 werden im PlayStation-Store aktuell am häufigsten vorbestellt? Die neuesten Charts bieten eine Übersicht über die Games, die bei Fans besonders gefragt sind.

Die jüngste Übersicht über die PSN-Vorbestellungen zeigt, welche Titel vor dem offiziellen Release besonders im Fokus der Gaming-Community stehen. In den aktuellen Vorbesteller-Charts zeichnen sich klare Favoriten ab, darunter ein Spiel, das viele Gamer womöglich nicht auf dem Schirm haben.

Zu den meistvorbebestellten Spielen im PlayStation-Store gehört der „Landwirtschafts-Simulator 25“, der sowohl in der Standardversion als auch im „Year 1 Bundle“ gefragt ist. Die Kombination aus Simulation und strategischen Elementen scheint auch auf der Konsole viele Fans zu haben. Die ersten beiden Plätze gingen an das Spiel rund um Ackerbau und Viehzucht.

Planet Coaster 2 und Lego Horizon Adventures in die Charts

Ein weiterer starker Titel in den Charts ist „Monster Hunter Wilds“, das mit mehreren Editionen vertreten ist. Während die Premium Deluxe Edition mit zahlreichen Extras die Premium-Käufer anspricht, erfreut sich auch die Standardversion großer Beliebtheit. Wie sehr die Monster-Hatz gefragt ist, zeigte auch die Popularität der in der vergangenen Woche gestarteten Beta.

Im Bereich der Freizeitpark-Simulationen bietet „Planet Coaster 2“ in der Deluxe Edition offenbar große Anziehungskraft. Ebenfalls unter den meistvorbestellten Titeln ist „Lego Horizon Adventures“. Diese spielerische Interpretation eines Open-World-Abenteuers setzt auf eine Kombination aus Lego-Elementen und einer erkundbaren Welt, die auf dem von Guerrilla Games erschaffenen Franchise aufbaut – diesmal allerdings als kinderfreundliche Version.

Ebenfalls finden sich Remakes bekannter Klassiker in den Charts. So belegt die aufgepimpte Version von „Legacy of Kain Soul Reaver 1&2“ eine vordere Position, ebenso wie das Remaster-Paket „Tomb Raider 4 – 6“.

Auch Action- und Rollenspiele wie „Dragon Quest 3 HD 2D Remake“ und „Sniper Elite Resistance“ verzeichnen hohe Vorbestellzahlen. Während die „Sniper Elite Resistance Deluxe Edition“ mit Bonusinhalten punktet, zieht „Dragon Quest“ vor allem Fans traditioneller Rollenspiele an.

Die “meistverkauften Neuerscheinungen” im PlayStation-Store:

Landwirtschafts-Simulator 25 (€59,99) Landwirtschafts-Simulator 25 Year 1 Bundle (€89,99) Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition (€119,99) Monster Hunter Wilds (€79,99) Planet Coaster 2 Deluxe Edition (€64,99) Monster Hunter Wilds Deluxe Edition (€99,99) Lego Horizon Adventures Digital Deluxe Edition (€79,99) Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (€89,99) Towers of Aghasba (€35,99) Metro Awakening Deluxe Edition (€49,99) Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered (€29,99) Dragon Quest 3 HD 2D Remake (€69,99) Lego Horizon Adventures (€69,99) Fairy Tail 2 Ultimate Edition (€129,99) Tomb Raider 4- 6 Remastered (€29,99) Sniper Elite Resistance (€59,99) Metro Awakening (€39,99) Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition (€89,99) Planet Coaster 2 (€49,99) Tales of Graces f Remastered Deluxe Edition (€59,99)

Wie gewohnt gilt: Die Platzierungen in den Vorbesteller-Charts geben zwar einen Hinweis darauf, wie häufig sich ein Spiel verkauft. Doch erst die tatsächlichen Verkaufs-Charts werden verraten, wie sich ein Spiel im Handel schlägt.

