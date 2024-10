Monster Hunter Wilds: Offene Beta auf der PS5 gestartet & Arachnophobie-Modus präsentiert

Am heutigen Dienstagmorgen startete Capcom die erste Phase der offenen Beta von "Monster Hunter Wilds" auf der PS5. Für die Teilnahme an der Beta muss jedoch eine kleine Vorgabe erfüllt sein.

In einem Showcase kündigte Capcom in der letzten Woche an, dass interessierte Spieler auf allen Plattformen die Möglichkeit erhalten, „Monster Hunter Wilds“ im Rahmen einer offenen Beta vor dem Release ausführlich in Augenschein zu nehmen.

Nachdem kürzlich der Preload startete, ist die erste Phase der offenen Beta ab sofort auf der PS5 verfügbar. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Wie von Capcom angekündigt, erhalten lediglich Spieler mit einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft Zugriff auf die erste Phase der Beta.

Sofern noch nicht geschehen, könnt ihr die für die Beta benötigten Daten aus dem PlayStation Store herunterladen. Der PS Plus-exklusive Test findet bis zum 31. Oktober 2024 um 4:59 Uhr unserer Zeit statt.

Mehr Plattformen für die zweite Phase der Beta

Während die erste Phase der offenen Beta exklusiv für PS Plus-Mitglieder auf der PS5 angeboten wird, kommen in der zweiten Phase auch Spieler auf dem PC (via Steam) und der Xbox Series X/S auf ihre Kosten.

Die offene Beta von „Monster Hunter Wilds“ unterstützt auf allen Systemen das Crossplay-Feature und ermöglicht somit plattformübergreifende Gruppen. Zudem weist Capcom darauf hin, dass ihr in der zweiten Phase der Beta keine PS Plus- oder Game Pass Core-Mitgliedschaft benötigt.

Zu den Inhalten der offenen Beta gehört zum einen der Charakter-Editor, mit ihr euren Jäger oder eure Jägerin erstellen und diese anschließend in die Vollversion übernehmen könnt. Anschließend folgt ein Tutorial, das euch mit den spielerischen Grundlagen vertraut macht, ehe ihr euch in den „Wild Plains“ auf die Jagd begeben könnt.

Die zweite Phase der „Monster Hunter Wilds“-Beta steht von Freitag, den 1. November 2024 um 5 Uhr deutscher Zeit bis zum 3. November 2024 um 4:59 Uhr zur Verfügung.

Action-Rollenspiel bietet wohl einen Arachnophobie-Modus

Passend zum heutigen Start der Beta sicherte durch, dass die Entwickler „Monster Hunter Wilds“ offenbar mit einem Arachnophobie-Modus versahen. Dieser richtet sich an alle Spieler mit einer Phobie gegen Spinnen oder ähnliches Krabbelgetier.

Wie Clips, die die Nutzer unter anderem auf X in Umlauf brachten, zeigen, ersetzte das Entwicklerteam spinnenartige Monster beziehungsweise Tiere im Arachnophobie-Modus der Beta durch eine Art Blobb-Monster.

Da eine offizielle Stellungnahme zum Arachnophobie-Modus noch aussteht, ist aktuell unklar, ob lediglich kleinere Insekten umgewandelt werden oder ob die Entwickler auch im Bereich der großen Gegner beziehungsweise Boss Anpassungen vornahmen.

„Monster Hunter Wilds“ erscheint am 28. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren