Monster Hunter Wilds: In Kürze selber spielen – Preload der PS Plus-exklusiven Beta gestartet

Im Rahmen eines Showcase stellte uns Capcom mit dem „Oilwell Basin“ nicht nur eines der neuen Gebiete vor, die wir in der Welt von „Monster Hunter Wilds“ erkunden können.

Darüber hinaus kündigte der Publisher eine Beta zur vielversprechenden Monsterhatz an, die in zwei Phasen stattfindet. Den Anfang macht eine exklusive Beta für alle PS5-Spieler mit einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Diese findet auf der PS5 vom 29. Oktober 2024 um 5 Uhr unserer Zeit bis zum 31. Oktober 2024 um 4:59 Uhr statt.

Damit ihr keine wertvolle Zeit mit dem Download verschwenden müsst und pünktlich zum Start der Beta loslegen könnt, ist es ab sofort möglich, die für die Beta benötigten Daten herunterzuladen. Den entsprechenden Download findet ihr im PlayStation Store.

Welche Inhalte bietet die Beta?

Laut der offiziellen Ankündigung in der letzten Woche lässt sich die offene Beta zu „Monster Hunter Wilds“ grob in drei Bereiche unterteilen. Den Anfang macht der Charakter-Editor. Der Editor ermöglicht es euch, euren Jäger beziehungsweise eure Jägerin zu erschaffen und optisch auf eure Vorlieben zuzuschneiden.

Zum Release der Vollversion Ende Februar ist es möglich, den erstellten Charakter in das finale Spiel zu übertragen.

Anschließend führt euer Weg in die Einführung der Geschichte und das Tutorial. In der Doshaguma-Jagd wiederum dürft ihr den Alpha eines Doshaguma-Rudels verfolgen und eure ersten Schritte in der „Wild Plains“-Region unternehmen. Ob ihr die Jagd alleine oder kooperativ mit anderen Spielern in Angriff nehmt, ist euch überlassen.

Auch die aus den Vorgängern bekannte SOS-Funktion ist in der Beta enthalten.

Zweite Beta für alle Spieler geöffnet

Während auf die erste Phase der Beta von „Monster Hunter Wilds“ lediglich PS Plus-Nutzer Zugriff erhalten, öffnet sich die zweite Phase für alle interessierten Spieler auf der PS5, der Xbox Series X/S und dem PC (via Steam) – die Unterstützung von Crossplay inklusive.

Wie Capcom in der Ankündigung betonte, können auch Spieler ohne ein gültiges PS Plus- oder Game Pass Core-Abo an der zweiten Beta-Phase teilnehmen.

Die zweite Beta startet am kommenden Freitag, den 1. November 2024 um 5 Uhr deutscher Zeit und steht bis zum 3. November 2024 um 4:59 Uhr zur Verfügung. Das Feedback der Community zur Beta möchten die Entwickler von Capcom nutzen, um bezüglich der Vollversion nachzubessern und mögliche Fehler zu beheben.

„Monster Hunter Wilds“ erscheint am 28. Februar 2025.

