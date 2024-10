Monster Hunter Wilds: Offene Beta angekündigt – Termine & Vorabzugriff für PS Plus-Nutzer

Im heutigen Showcase zu "Monster Hunter Wilds" präsentierte uns Capcom mit dem sogenannten "Oilwell Basin" eine weitere Region der Spielwelt. Zudem kündigte der Publisher eine offene Beta zur Monsterhatz an.

Wie bereits im Vorfeld spekuliert, nutzte Capcom den heutigen Showcase, um eine offene Beta zum 2025 erscheinenden Action-Rollenspiel „Monster Hunter Wilds“ anzukündigen.

Der offiziellen Ankündigung zufolge wird die Open-Beta in zwei Phasen stattfinden. Los geht es mit einem exklusiven Vorabzugriff für PlayStation Plus-Abonnenten auf der PS5. Die erste Phase der offenen Beta von „Monster Hunter Wilds“ startet auf der PS5 am 29. Oktober 2024 um 5 Uhr unserer Zeit und endet am 31. Oktober 2024 um 4:59 Uhr.

In der zweiten Phase erhalten alle interessierten Spieler auf der PS5, der Xbox Series X/S und dem PC (via Steam) Zugriff auf den offenen Test. Die zweite Phase startet am Freitag, den 1. November 2024 um 5 Uhr deutscher Zeit und steht bis zum 3. November 2024 um 4:59 Uhr zur Verfügung.

Des Weiteren weist Capcom darauf hin, dass die Teilnahme an der zweiten Beta-Phase keine aktive PS Plus- oder Game Pass Core-Mitgliedschaft voraussetzt.

Welche Inhalte bietet die Beta?

Laut Capcom unterstützt die offene Beta von „Monster Hunter Wilds“ auf allen drei Systemen das Crossplay-Feature und ermöglicht somit plattformübergreifende Gruppen beziehungsweise Jagden. Weiter heißt es in der heutigen Ankündigung, dass sich die offene Beta aus drei Phasen zusammensetzt.

Los geht es mit dem Charakter-Editor, der es euch ermöglicht, euren Jäger beziehungsweise eure Jägerin zu erstellen. Den in der Beta erstellten Charakter könnt ihr zum Release von „Monster Hunter Wilds“ in die Vollversion übernehmen. Anschließend führt euer Weg in die Einführung der Geschichte.

Capcom: „In der Story-Trial könnt ihr die Eröffnungssequenz erleben und die Chatacabra-Jagd mit den grundlegenden Tutorials durchspielen. Macht euch mit der Waffenmechanik vertraut und erlebt die nahtlosen Übergänge von den Sequenzen zum Gameplay.“

In der Doshaguma-Jagd wiederum dürft ihr den Alpha eines Doshaguma-Rudels verfolgen oder die „Windward Plains“ erkunden. Sowohl die Story-Prüfung als auch die Doshaguma-Jagd könnt ihr wahlweise alleine oder kooperativ mit anderen Spielern in Angriff nehmen. Auch die SOS-Signale, mit denen ihr Unterstützung herbeirufen könnt, werden unterstützt.

Wer an der offenen Beta teilnimmt, erhält einen besonderen Bonus-Anhänger zur Verzierung der eigenen Waffen oder des Seikret-Reittiers sowie ein hilfreiches Gegenstandspaket für die Vollversion von „Monster Hunter Wilds“.

Neuer Trailer stellt die Region „Oilwell Basin“ vor

Bei der Ankündigung der offenen Beta beließ es Capcom im Rahmen des aktuellen Showcase nicht. Des Weiteren veröffentlichte der Publisher einen neuen Trailer, der uns mit dem „Oilwell Basin“ eine weitere Region von „Monster Hunter Wilds“ vorstellt.

Laut den Entwicklern haben wir es beim „Oilwell Basin“ mit einem Gebiet zu tun, das durch die brodelnden Ölquellen gekennzeichnet ist, nach denen es benannt ist.

„Dieses Terrain ist dafür bekannt, während einer Periode der Unbill, die als Feuerquelle bekannt ist, in lodernde Flammen auszubrechen. Der neu enthüllte Brute Wyvern Rompopolo streift durch Gebiete, die von einer tiefen Ölschicht bedeckt sind“, heißt es weiter.

„Das furchteinflößende Raubtier stößt ein giftiges Gas aus seiner Zunge aus, um seine Beute zu schwächen, bevor es mit seinem Schwanz Gas in den Teer spritzt, der den Boden bedeckt, was brodelnde Eruptionen verursacht.“

„Monster Hunter Wilds“ erscheint am 28. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

