PlayStation Store: Dragon Age The Veilguard startet schwach – Top-Downloads im Oktober

In dieser Woche enthüllte Sony die aktuellen Top-Downloads im PlayStation Store. Wir verraten euch, welche Titel sich im Oktober 2024 besonders großer Beliebtheit erfreuten. Zu den Gewinnern des letzten Monats gehört unter anderem der Shooter "Call of Duty: Black Ops 6".

In monatlichen Abständen liefert uns Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog Übersichten zu den erfolgreichsten Titeln im PlayStation Store. So auch in dieser Woche.

Ein Blick auf die von Sony veröffentlichten Übersichten verdeutlicht zum einen, dass an der Spitze der PS5-Charts keine allzu große Überraschung wartet. Stattdessen sicherte sich der Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“ sowohl in Europa als auch Nordamerika erwartungsgemäß die Spitze der PS5-Downloads-Charts. Zudem avancierte „Black Ops 6“ in Nordamerika zum erfolgreichsten PS4-Spiel im Oktober.

In Europa ging der Spitzenplatz auf der PS4 an EAs Fußball-Titel „EA Sports FC 25“, der sich in den europäischen PS5-Charts im letzten Monat Rang 3 sicherte. Der zweiten Platz belegt die Anime-Keilerei „Dragon Ball: Sparking! Zero“.

Einen verhaltenen, um nicht zu sagen enttäuschenden Start feierte BioWares Ende Oktober veröffentlichtes Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“. Während es in Nordamerika zu einem Einstieg auf der neunten Position reichte, verfehlte das Fantasy-RPG in Europa mit Rang 11 den Sprung unter die Top 10.

Ein weiterer namhafter Neueinsteiger im Oktober ist das von Bloober Team entwickelte Remake zum legendären Horror-Klassiker „Silent Hill 2“. Sowohl in Europa als auch Nordamerika stieg die Horror-Neuauflage auf dem vierten Platz in die Download-Charts des Monats Oktober ein.

Welche Titel sich sonst noch großer Beliebtheit erfreuten, verraten euch die folgenden Übersichten, die sich auf die europäischen Top-Downloads im Oktober 2024 beziehen.

PS5-Spiele:

Call of Duty: Black Ops 6 Dragon Ball: Sparking! Zero EA Sports FC 25 Silent Hill 2 Grand Theft Auto 5 Phasmophobia Undisputed Hogwarts Legacy Palworld It Takes Two Dragon Age: The Veilguard Horizon Zero Dawn Remastered Black Myth: Wukong Metaphor: ReFantazio Astro Bot New World Aeternum Resident Evil 4 NBA 2K25 Warhammer 40,000: Space Marine 2 Cyberpunk 2077

PS4-Spiele:

EA Sports FC 25 Call of Duty: Black Ops 6 The Forest Minecraft Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto 5 A Way Out Batman: Arkham Knight Hogwarts Legacy Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands Kingdom Come: Deliverance Need for Speed Payback Dying Light Mafia: Trilogy Unravel Two Need for Speed Heat Gang Beasts Middle-earth: Shadow of War Pacify DayZ

PS VR2-Spiele:

Arizona Sunshine Remake The Dark Pictures: Switchback VR Metro Awakening Beat Saber Grand Rush VR Highway Car Traffic Racing Simulator Arizona Sunshine 2 Among Us VR Pavlov Into the Radius Crossfire: Sierra Squad

PS VR-Spiele:

Batman: Arkham VR The Exorcist: Legion VR Sniper Elite VR The Walking Dead Onslaught Astro Bot Rescue Mission Titanic VR Job Simulator Beat Saber Paranormal Activity: The Lost Soul Ghost Giant

Free-to-Play (PS5 + PS4):

Throne and Liberty Fortnite Roblox Call of Duty: Warzone Rocket League Asphalt Legends Unite eFootball Valorant Fall Guys Stumble Guys

