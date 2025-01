Fortnite: Kommt Dante? Leaker machen Hoffnungen auf Devil May Cry-Kollaboration

Aktuellen Berichten zufolge darf sich die "Fortnite"-Community in Kürze auf die Ankündigung eines weiteren Crossovers freuen. Dieses Mal sollen Anhänger von Capcoms Action-Spektakel "Devil May Cry" auf ihre Kosten kommen.

Nach wie vor handelt es sich beim Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ um einen der meistgespielten Titel überhaupt. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Erfolg dürften die zahlreichen Crossover der Vergangenheit haben.

Unbestätigten Berichten zufolge könnten die Verantwortlichen von Epic Games eine weitere Ankündigung in dieser Richtung vorbereiten. Die aktuellen Gerüchte drehen sich um eine Kollaboration mit Capcoms beliebter Action-Serie „Devil May Cry“. Wie der bekannte „Fortnite“-Leaker „ShiinaBR“ berichtet, soll die Ankündigung durch Epic Games in Kürze erfolgen.

Auf welche Inhalte sich die Spieler von „Fortnite“ im Detail freuen dürfen, konnte oder wollte der Leaker nicht bestätigen.

Gerüchte um einen Devil May Cry-Crossover halten sich seit längerem

Neu sind die Gerüchte um eine Kollaboration mit „Devil May Cry“ übrigens nicht. Zum ersten Mal kamen die entsprechenden Berichte im Jahr 2023 auf, als der „Xbox Era“-Mitgründer und Industrie-Insider Nick Baker über einen „Fortnite“-Crossover mit „Devil May Cry“ sprach.

Seitdem wurden die Gerüchte von mehreren Insidern beziehungsweise Leakern aufgegriffen und „bestätigt“.

Daher spekuliert die Community, dass die offizielle Ankündigung durch Epic Games in der Tat nur noch eine Frage der Zeit sein könnte. Für die Glaubwürdigkeit von Baker spricht, dass er mit seinen „Fortnite“-Leaks in der Vergangenheit immer wieder richtig lag und diverse Crossover korrekt vorhersagte.

Darunter bei den Kollaborationen mit „Doom“ oder „Teenage Mutant Ninja Turtles“. Gestützt werden die derzeitigen Berichte um das „Devil May Cry“-Crossover von Leakern wie „Loolo_WRLD“ oder „Wensoing“.

Wann könnte das Crossover starten?

Da sich Epic Games zu den aktuellen Gerüchten bislang nicht äußerte, bleibt abzuwarten, wann die Inhalte basierend auf der „Devil May Cry“-Reihe den Weg in den Battle-Royal-Shooter finden. Vermutet wird, dass es irgendwann nach Chapter 6 Season 1 so weit sein könnte. Die besagte Season startete am 1. Dezember 2024 und findet noch bis zum 21. Februar 2025 statt.

Sofern sich diese Spekulationen bewahrheiten, könnte auch die offizielle Ankündigung des „Devil May Cry“-Crossovers in den nächsten Wochen verfolgen.

Sollte Epic Games diesbezüglich für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

