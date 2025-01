Death Stranding 2: Entwicklung befindet sich in einer heiklen Phase

Hideo Kojima hat bestätigt, dass sich sein Team in der Crunch-Phase für „Death Stranding 2: On the Beach“ befindet. Gleichzeitig fragt sich der alternde Entwickler, wie lange er dem kreativen Druck noch standhalten kann.

Für Hideo Kojima und sein Team von Kojima Productions heißt es derzeit Überstunden klopfen. Der Grund dafür ist freilich das bevorstehende Open-World-Spiel „Death Stranding 2: On the Beach“, aber auch weitere Projekte fordern die Aufmerksamkeit des Studios.

So arbeitet Kojima zusammen mit den Xbox Game Studios an dem Horrorspiel „OD“ – und mit Sony an dem Stealth-Abenteuer „Physint“. Kein Wunder, dass sich der 61-jährige nun auch in seiner stets gut gefüllten X-Timeline fragt, wie lange er solch massivem Arbeitsdruck noch standhalten kann.

Kojima: „Fühle mich täglich im Wettlauf mit der Zeit“

Konkret schrieb der „Metal Gear Solid“-Erfinder in seinem gestrigen Posting: „In meinem Alter komme ich nicht umhin, darüber nachzudenken, wie lange ich noch ‚kreativ‘ bleiben kann. Ich möchte mein ganzes Leben weitermachen, aber sind es noch 10 Jahre? 20? Jeder Tag fühlt sich an, als würde ich gegen die Zeit anrennen.“

Zuvor hatte Kojima bei X zu Protokoll gegeben, in einem Buchladen eine Ridley-Scott-Retrospektive gekauft zu haben. Mit Blick auf das Druckwerk ergänzte er seine Mitteilung mit den Worten: „Selbst jetzt, mit 87 Jahren, ist Ridley Scott immer noch aktiv. Und als er über 60 war – in dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde – schuf er das Meisterwerk ‚Gladiator‘.“

Insofern beendete der legendäre Entwickler seinen Schrieb recht hoffnungsvoll. Dennoch bleiben Crunch-Phasen in der Spieleindustrie stark umstritten, da sie oft zu Überlastung und sogar Burnouts führen. Viele Studios stehen in der Kritik, diese Praxis zu nutzen; weshalb Kojima Productions diesen Schritt bei „Death Stranding 2: On the Beach“ unternimmt, ist nicht bekannt.

Der Nachfolger zu „Death Stranding“ hat derzeit noch keinen festen Release-Termin, allerdings soll das Spiel mit Norman Reedus in der Hauptrolle dieses Jahr erscheinen. Es setzt erneut auf eine Mischung aus cineastischem Storytelling und einzigartigem Gameplay, das in Deutschland scherzhaft den Beinamen „DHL-Simulator“ erhalten hat.

Als Release-Plattform hat Kojima Productions vorerst nur die PlayStation 5 angepeilt, weitere dürften wie schon beim Prequel bald darauf folgen.

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2, Kojima Productions.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren