GameStop FAQ: An diesen Tagen schließen in Deutschland die Filialen

Nach knapp 20 Jahren endet die Ära von GameStop in Deutschland. Der Videospielhändler schließt die restlichen 69 Filialen bis Ende Januar 2025.

Bereits im Dezember wurde das Aus angekündigt. Seitdem hat sich das Unternehmen auf die Abwicklung der Geschäfte konzentriert. Am 10. Januar 2025 wurde der Online-Shop eingestellt, womit alle Online-Dienste ebenfalls nicht mehr verfügbar sind. Nach der Einstellung der Services wie der Vorbestellung von Spielen und dem Ankauf gebrauchter Waren wurden Räumungsverkäufe in den Filialen gestartet.

Schließungstermine in der Übersicht

Die Filialen schließen in Etappen vom 22. bis 30. Januar 2025. So beendet beispielsweise die Filiale in Fürth am 22. Januar den Betrieb, während Standorte wie die Thier-Galerie in Dortmund und das Centro in Oberhausen bis zum 30. Januar geöffnet bleiben.

Die vollständige Liste der Schließungstermine:

22. Januar 2025

Augsburg – City Galerie

Berlin – Schloss

Fürth – Schwabacher Straße

Hannover – Ernst-August-Galerie

Koblenz – Forum Mittelrhein

Magdeburg – Allee Center

Mönchengladbach – Minto

Neubrandenburg – Marktplatz-Center

Villingen – Baar Center

23. Januar 2025

Berlin – Gesundbrunnen-Center

Berlin – Gropius-Passagen

Bremen – Waterfront

Düren – Stadt-Center

Düsseldorf – Neustraße

Hamm – Allee Center

Kiel – Sophienhof

München – PEP Neuperlach

Pforzheim – Schlössle Galerie

Stuttgart – Milaneo

24. Januar 2025

Bochum – Drehscheibe

Bremen – Weserpark

Cottbus – Blechen Carré

Hamburg – Billstedt-Center

Heilbronn – Stadtgalerie

Frankfurt – Skyline Plaza

Köln – Hohe Straße

München – Olympia Einkaufszentrum

Schwerin – Schlosspark-Center

Wuppertal – City-Arkaden

25. Januar 2025

Berlin – Neukölln Arcaden

Bonn – Sternstraße

Darmstadt – Luisencenter

Dresden – Altmarktgalerie

Duisburg – Forum

Hamburg – Wandsbek Quarree

Kassel – Untere Königstraße

München – Riem Arcaden

Münster – Arkaden

Worms – Kaiserpassage

28. Januar 2025

Aachen – Aquis Plaza

Berlin – Spandau Arkaden

Dresden – Elbe-Park

Hamburg – Europa Passage

Ingolstadt – Westpark EKZ

Kaiserslautern – Fackelstraße

Ludwigshafen – Rhein-Galerie

Osnabrück – Große Hamkenstraße

Paderborn – Realmarkt

Siegen – City-Galerie

29. Januar 2025

Bad Oeynhausen – Werre Park

Bielefeld – Bloom

Dinslaken – Neustraße

Halle – Neustadt Centrum

Köln – Köln Arcaden

Mannheim – Q1

Regensburg – Donau-Einkaufszentrum

Saarbrücken – Bahnhofstraße

Wildau – A10-Center

Wilhelmshaven – Nordsee Passage

30. Januar 2025

Aschaffenburg – City Galerie

Bochum – Westfield Ruhr Park

Braunschweig – Schloss-Arkaden

Dortmund – Thier-Galerie

Erfurt – Center

Essen – Limbecker Platz

Leipzig – Promenaden Hbf

Nürnberg – Breite Gasse

Oberhausen – Centro

Trier – Galerie

Auswirkungen auf Kundenprogramme und Gutscheine

Mit dem vollständigen Rückzug von GameStop aus Deutschland am 30. Januar 2025 wird auch der GS PRO Club eingestellt. Kunden mit einem PRO+ Upgrade erhielten am 6. Dezember 2024 einen 15-Euro-Treue-Coupon, der bis zum Schließungstag in Filialen oder bis zum 10. Januar im Online-Shop einlösbar ist bzw. war.

Gutscheine können noch bis zum 30. Januar 2025 in den geöffneten Filialen eingelöst werden. Nach diesem Datum steht der Kundenservice bis Ende März 2025 für Anfragen zur Verfügung.

Defekte Artikel innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung können bis zum 31. März 2025 über den Kundenservice reklamiert werden. Hersteller-Garantien bleiben unabhängig von der Schließung bestehen.

Bestehende Reparaturaufträge werden noch abgeschlossen, jedoch werden keine neuen Aufträge mehr angenommen. Services wie der Ankauf gebrauchter Spiele und Konsolen sind seit dem 9. Dezember 2024 nicht mehr verfügbar.

Ebenfalls relevant: GameStop hat angekündigt, alle Kundendaten gemäß der DSGVO automatisch zu löschen, sodass keine separate Anfrage erforderlich ist.

Die Entscheidung zur Schließung betrifft über 500 Beschäftigte und markiert das Ende von GameStop im deutschsprachigen Raum.

