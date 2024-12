GameStop vor dem Aus: Aktivitäten in Deutschland werden offiziell beendet

Nachdem erst kürzlich über eine Schließung von sämtlichen GameStop-Filialen in Deutschland berichtet wurde, hat der US-amerikanische Spielehändler nun Nägel mit Köpfen gemacht: Die Aktivitäten von GameStop werden in Deutschland offiziell beendet.

Vor knapp zwei Wochen tauchten erste Berichte auf, denen zufolge GameStop die Schließung sämtlicher Filialen in Deutschland planen würde. Nun hat die große Handelskette für Videospiele mit Hauptsitz in den USA auch offiziell in einer Pressemitteilung bekannt gegeben: Alle Aktivitäten von GameStop in Deutschland werden beendet.

Damit steht GameStop in Europa unweigerlich vor dem Aus: Während in Deutschland alle Filialen geschlossen werden, gehen die Geschäfte in Italien an einen Mitbewerber über. Somit ist GameStop nur noch in Frankreich tätig – dort aber unter der Marke Micromania. Die GameStop-Läden in Österreich und der Schweiz wurden bereits in der Vergangenheit geschlossen, während das übergeordnete Holding in Luxemburg 2023 aufgelöst wurde.

GameStop bedankt sich bei den Kunden

Die deutsche Hauptniederlassung von GameStop in Tannheim hat sich bislang noch nicht zu den eingestellten Aktivitäten der Handelskette in Deutschland geäußert. Doch offenbar wurden die Mitarbeiter bereits Ende November über diesen geplanten Schritt informiert. GameStop beschäftigt in Deutschland mehr als 500 Mitarbeiter – darunter auch Geschäftspartner, Lieferanten und Vermieter.

Geschlossen werden sollen die GameStop-Filialen bis zum 31. Januar 2025. In einem versandten Newsletter bedankte sich der Konzern am Wochenende außerdem bei den Kunden: „Ihr habt GameStop in Deutschland zu etwas Besonderem gemacht.“ Der Online-Shop von GameStop wird bereits am 10. Januar 2025 vom Netz genommen. Damit werden auch die Kundenprogramme GS Pro und der Pro+ Club beendet – sämtliche Daten werden automatisch gelöscht.

GameStop in den USA, Kanada und Australien weiter stark aktiv

Mit der Schließung aller Filialen hierzulande endet die GameStop-Ära im deutschsprachigen Raum nach knapp 20 Jahren. Weltweit wird das Unternehmen seine mehr als 4000 Geschäfte aber weiter betreiben – vor allem in den USA, in Kanada und Australien. Aufgrund der rückläufigen Umsätze mit Neu- und Gebrauchtwaren ist der Händler aber auf der Suche nach einem neuen, nachhaltigen Geschäftsmodell.

So konzentriert sich das Unternehmen aktuell auf den Ausbau des Digitalvertriebs. Aber auch ein größeres Angebot von Merchandise-Artikeln und mehr Service-Leistungen stehen ab sofort im Fokus von GameStop.

Dass die angestrebten Umstrukturierungen von GameStop dabei dringend notwendig sind, zeigt auch ein Blick auf die Geschäftszahlen: im 3. Quartal wurden rund 860 Millionen US-Dollar umgesetzt, während die Einnahmen ein Jahr zuvor noch mehr als eine Milliarde Dollar betrugen.

