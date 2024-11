GameStop: Sämtliche Filialen in Deutschland werden geschlossen – Bericht

Aktuellen Berichten zufolge entschied sich die kriselnde Handelskette GameStop in Deutschland zu einem drastischen Schritt. Bereits Anfang 2025 sollen demnach alle Filialen in Deutschland geschlossen werden.

In Deutschland kämpfte GameStop in den letzten Jahren ebenfalls mit rückläufigen Umsätzen und Gewinnen. Eine Entwicklung, die nicht zuletzt auf die Krise zurückzuführen ist, die den Einzelhandel in der Corona-Pandemie erfasste.

Auch GameStop gehörte zu den Ketten, die sich von dieser Krise nie ganz erholen sollten. Die Folge: In den letzten Jahren wurde die Anzahl der Filialen vor allem in mittelgroßen Städten immer weiter reduziert. 2024 waren nur noch rund 70 der ursprünglich knapp 200 Filialen übrig. Doch auch hier wird unbestätigten Berichten zufolge bald Schluss sein.

Wie Games Wirtschaft berichtet, soll das diesjährige Weihnachtsgeschäft einem Ausverkauf gleichkommen, da GameStop schon in Kürze alle deutschen Filialen schließt.

Ist bereits Ende Januar Schluss?

Den Informationen von Games Wirtschaft zufolge werden die deutschen Filialen am 31. Januar 2025 und somit schon in knapp zwei Monaten geschlossen. Informationen, die sich laut Games Wirtschaft nicht nur mit dem Kenntnisstand von Lieferanten decken.

Des Weiteren sollen Filialleiter ihre Belegschaft über das bevorstehende Aus von GameStop Deutschland informiert haben. Gleichzeitig nehmen die ersten Filialen keine Vorbestellungen mehr entgegen und stoppten zudem den Verkauf von Gutscheinen.

Wie Rückmeldungen aus dem gesamten Bundesgebiet verdeutlichen, unterrichteten vereinzelte Mitarbeiter bereits ihre Kunden über die bevorstehende Schließung der deutschen GameStop-Filialen. Laut Games Wirtschaft sind in Deutschland rund 500 Angestellte von diesem Schritt betroffen.

Mit dem Aus in Deutschland würde GameStop seinen Sparkurs der letzten Jahre, in denen sich die Kette nach und nach aus Europa zurückzog, fortsetzen.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Auch wenn sich die Hinweise auf das Aus von GameStop Deutschland in den letzten Stunden verdichteten, lässt eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens GameStop weiter auf sich warten. Den Angaben von Games Wirtschaft zufolge blieben sämtliche Presseanfragen der letzten 24 Stunden unbeantwortet.

Da die sprichwörtliche Katze aufgrund der Aussagen diverse Filialleiter und Mitarbeiter aus dem Sack ist, dürfte ein Statement seitens der Handelskette aber wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Im Geschäftsjahr 2022/2023 generierte die GameStop Deutschland GmbH Umsätze in Höhe mehr als 140 Millionen Euro und erwirtschaftete dabei einen Gewinn von 2,8 Millionen Euro. Die Reduzierung von knapp 200 Filialen auf rund 70 Niederlassungen war zum einen auf die eingangs erwähnte Corona-Krise zurückzuführen.

Doch auch der Trend, dass die Kunden immer mehr Spiele digital erwerben, machte Händlern wie GameStop in der Vergangenheit zu schaffen.

