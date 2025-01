Kingdom Come Deliverance 2: Uneinigkeit über „längstes Videospiel-Drehbuch“

Es ist noch gar nicht lange her, da prahlte Daniel Vávra von Warhorse Studios bei X mit einer beeindruckenden Zahl zu „Kingdom Come Deliverance 2“. Insgesamt 2,2 Millionen Wörter solle das Drehbuch für das Mittelalter-Rollenspiel umfassen. Das wären 200.000 Wörter mehr als Larian Studios für „Baldur’s Gate 3“ schrieb.

Drehbuchlänge: Verschiedene Behauptungen bei X

Aber ist das Story-Skript von „Kingdom Come Deliverance 2“ wirklich so lang wie Vávra im August 2024 behauptete? Der YouTuber „ESO Danny“ ließ daran nun Zweifel aufkommen. Dieser teilte kürzlich ein Foto, das ihn zusammen mit dem doppelseitig ausgedruckten Drehbuch für das Sequel zeigt. Laut Bildbeschreibung umfasse es 1,7 Millionen Wörter – deutlich weniger als der Weltrekordhalter „Baldur’s Gate 3“.

Jene Mitteilung wurde daraufhin von Daniel Vávra geteilt. Dazu schrieb der Warhorse-Mitarbeiter, es sei seines Wissens das längste Drehbuch für ein Videospiel, inklusive dem Rollenspiel-Hit von Larian Studios. Dies wurde dann von dem Larian-Angehörigen „Very AFK“ im Kommentarbereich korrigiert. Mit der kurzen Anmerkung „Fast!“ verwies er auf den Eintrag beim Guinnes-Buch der Rekorde für „Baldur’s Gate 3“.

Allerdings korrigierte Warhorse Studios via seiner offiziellen X-Seite den YouTuber und nannte erneut 2,2 Millionen Wörter als die tatsächliche Länge des Skripts. Woher „ESO Danny“ seine Information über 1,7 Millionen Wörter bezog, ist noch unklar. So oder so fällt die Länge des Drehbuchs für das Prequel „Kingdom Come Deliverance“ übrigens sehr viel kürzer aus: 800.000 Wörter sind dafür geschrieben worden.

Derweil steht die Veröffentlichung von „Kingdom Come Deliverance 2“ kurz bevor. Warhorse Studios plant den Release für den 4. Februar 2025; als Release-Plattformen sind PlayStation 5, Xbox Series X/S und der PC angepeilt. Es bleibt abzuwarten, ob Warhorse Studios‘ Anspruch auf den Titel des längsten Skripts für ein Videospiel anerkannt wird.

