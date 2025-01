Path of Exile 2: Update 0.1.1 mit Endgame-Änderungen und mehr – alle Highlights

Path of Exile 2:

Patch 0.1.1 für „Path of Exile 2“ bringt signifikante Verbesserungen im Endgame. Außerdem optimiert die Aktualisierung das Monsterverhalten und fügt neue Karten hinzu – hier alle Highlights des Updates.

Morgen, am 17. Januar, erscheint mit dem Patch 0.1.1 ein umfassendes Update-Paket für „Path of Exile 2“. Im Fokus der Neuerungen stehen unter anderem die Verbesserung des Endgames und die Optimierung von Skills sowie des Monsterverhaltens. Darüber hinaus fügt Grinding Gear Games seinem Action-Rollenspiel neue Karten und Mechaniken hinzu.

Wir haben uns durch die ellenlangen Patch-Notizen zum bevorstehenden Update gewühlt, die ihr ungekürzt im Forum für „Path of Exile 2“ einsehen könnt. Daraus haben wir sämtliche Highlights herausgepickt und werden sie im Folgenden erläutern. Der Patch bringt also noch weit mehr Änderungen nach Wraeclast, doch zum Lesen werdet ihr einige Zeit einplanen müssen.

Änderungen im Endgame

Neue Karten: Vier neue Tower-Maps (Alpine Ridge, Bluff, Mesa, Sinking Spire), Überarbeitung der „Lost Towers“.

Vier neue Tower-Maps (Alpine Ridge, Bluff, Mesa, Sinking Spire), Überarbeitung der „Lost Towers“. Checkpoints: Karten enthalten jetzt Checkpoints, um beim Tod Fortschritte zu sichern.

Karten enthalten jetzt Checkpoints, um beim Tod Fortschritte zu sichern. Respawns bei Bosskämpfen: Arbiter of Ash – bis zu 6 Respawn-Versuche (variiert je nach Schwierigkeit).

Arbiter of Ash – bis zu 6 Respawn-Versuche (variiert je nach Schwierigkeit). Boss-Anpassungen: Verbesserte Balance und weniger Angriffe auf Minions.

Verbesserte Balance und weniger Angriffe auf Minions. Biom-Anzeige: Karten zeigen ihre Biome im Atlas-UI an.

Karten zeigen ihre Biome im Atlas-UI an. Neue Mechanik: „Overseer’s Precursor Tablet“ fügt Karten-Bossen exklusive Modifikatoren hinzu.

Monster- und Karten-Anpassungen

Höhere Vielfalt: Karten enthalten spezielle Inhalte (zum Beispiel mehr Monster, Essenzen, Schreine).

Karten enthalten spezielle Inhalte (zum Beispiel mehr Monster, Essenzen, Schreine). Monster-Veränderungen: Schwächere Angriffe und verbesserte Telegrapheffekte für viele Gegner.

Schwächere Angriffe und verbesserte Telegrapheffekte für viele Gegner. Dichteanpassungen: Einige Gebiete enthalten weniger, dafür aber stärkere Monster.

Einige Gebiete enthalten weniger, dafür aber stärkere Monster. Essenz-Monster: Verzögerung nach Freisetzung vor dem ersten Angriff.

Verzögerung nach Freisetzung vor dem ersten Angriff. Verbesserte Sichtbarkeit: Bessere visuelle Indikatoren für Schreine und Flächenangriffe.

Skill-Änderungen

Neue Mechaniken: „Supercharged Slam“ hat jetzt eine Begrenzung für den Radius (+0,5 m bis maximal 3 m).

„Supercharged Slam“ hat jetzt eine Begrenzung für den Radius (+0,5 m bis maximal 3 m). Änderungen an Greater Lightning Bolt (stärkerer Schaden, keine erneute Auslösung bei kritischen Treffern).

Minion-Fähigkeiten: Keine Aura-Tags mehr, wenn die Aura von einem Minion erzeugt wird.

Balancing von Unique Items

Viele Unique Items haben Verbesserungen erhalten, etwa mehr Lebenspunkte, Resistenzen und erhöhten Schaden.

Einige Änderungen können mit einer Divine Orb auf bestehende Items angewendet werden.

Bugfixes und sonstige Verbesserungen

Performance: Optimierungen bei Ladezeiten, Sichtbarkeit und Effekten in Karten sowie Bosskämpfen.

Optimierungen bei Ladezeiten, Sichtbarkeit und Effekten in Karten sowie Bosskämpfen. Fehlerbehebungen: Flaschen-Qualität kann nun recycelt werden.

Flaschen-Qualität kann nun recycelt werden. Problemlösungen bei Minion-Aktivitäten und Questgegenständen.

Controller-Verbesserungen: Intuitivere Steuerung, insbesondere im Couch-Coop.

Anstehende Änderungen

Respawn-System für andere Pinnacle-Bosse wird später ergänzt.

Zusätzliche Kartenlager-Mechaniken (Waystone Stash Tabs) sind in Arbeit.

Auch wir haben eine Meinung zu „Path of Exile 2“:

„Path of Exile 2“ befindet sich gegenwärtig im Early Access, ist aber trotzdem bereits für Konsolen erhältlich. Der Entwickler strebt für sein Werk ein Free-to-Play-Modell an; zum jetzigen Zeitpunkt zahlt ihr jedoch pauschal 28,49 Euro für den Zugang. Endgültig erscheinen soll das Sequel noch in diesem Jahr.

