PC vs. Konsolen: Welche Plattform zeigt den größeren Zuwachs?

Der Gaming-Markt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Während Mobile-Games das größte Wachstum verzeichneten, konnte auch das PC-Gaming deutlich zulegen.

Die Videospielbranche hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt. Neue Technologien, verbesserte Hardware und sich wandelnde Nutzergewohnheiten haben die Marktstrukturen gleichzeitig verändert.

Ein Bericht von Epyllion analysiert detailliert die Entwicklung der Branche und legt Zahlen vor, die eine Verschiebung in der Gaming-Landschaft zeigen. Besonders bemerkenswert ist dabei die wachsende Bedeutung des PC-Gamings.

PC-Gaming wächst schneller als Konsolen

Laut der Analyse von Epyllion übertraf der Zuwachs an Ausgaben für PC-Inhalte die Konsolenumsätze seit 2011 um mehr als 65 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das ein Plus von 30 Milliarden US-Dollar.

Die Ausgaben für Inhalte auf Konsolenplattformen stiegen im selben Zeitraum „lediglich“ um 18 Milliarden US-Dollar, die Grafik 2 verdeutlicht. Ein entscheidender Faktor sei unter anderem die größere Auswahl an Spielen sowie die nahezu vollständige Abwärtskompatibilität.

Die von Epyllion herausgearbeiteten Gründe, die für das PC-Gaming sprechen:

PC-Plattformen verfügen über eine viel größere Spielebibliothek und „nahezu vollständige Abwärtskompatibilität“

Niedrigerer Einstiegspreis als Konsolen

Höhere Spitzenleistung

Besser für E-Sport und kompetitives Gaming

Möglichkeit, mehr Early-Access-Spiele zu spielen

Mehr jährliche Spieleveröffentlichungen

Konsolen-Exklusivtitel finden jetzt ihren Weg auf den PC

Dank des Zuwachses, der höher als bei den Konsolen lag, konnte der PC laut Epyllion die Führung übernehmen – allerdings ohne Berücksichtigung von Mobile-Systemen.

Grafik 1: Nicht nur beim Zuwachs liegt der PC vor den Konsolen. Auch der Gesamtumsatz hat sich inzwischen zugunsten der PC-Plattform verschoben.

Mobile-Gaming als größter Wachstumstreiber

Während der Zuwachs des PC-Gamings über dem des Konsolen-Pendants lag, agiert der Mobile-Markt in ganz anderen Dimensionen. Seit 2011 wuchsen die Ausgaben für mobile Spiele um 83 Milliarden US-Dollar – mehr als alle anderen Segmente zusammen.

Handheld-Gaming, das früher eine bedeutende Rolle spielte, verzeichnet hingegen einen Rückgang von 9 Milliarden Dollar. Auch Arcade-Games haben mit einem Minus von 2 Milliarden Dollar weiter an Bedeutung verloren. Virtual Reality (VR) zeigt nur ein geringes Wachstum und bleibt eine Nische.

Grafik 2: Die von Epyllion veröffentlichte Grafik verrät, wie sich die einzelnen Gaming-Kategorien seit 2011 verändert haben. Am Ende lag der PC-Zuwachs klar vor den Konsolen (jeweils exklusive Hardware). Mobile hatte allerdings klar die Nase vorn.

Wie setzen sich die genannten Umsätze zusammen?

Im Bericht von Epyllion wird darauf hingewiesen, dass für die Berechnung der Umsätze und Umsatzzuwächse keine Hardware (einschließlich Zubehör) berücksichtigt wurde. Ebenfalls blieben NFTs und allgemein Web3-Inhalte außen vor.

Das heißt, die Einnahmen setzen sich unter anderem aus dem Verkauf von Spielen und Zusatzinhalten zusammen, darunter der “Skin-Markt“ von ”Counter-Strike“, der laut Insider Gaming mittlerweile 5 Millionen US-Dollar wert ist, aber eben nur auf dem PC existiert.

Die Zuwächse beim Mobile-, PC- und Konsolengaming sind nur ein kleiner Teil des Berichts von Epyllion, der momentan noch in einer Early-Access-Version vorliegt, aber bereits mehr als 200 Seiten voller Statistiken bereithält. Das vollständige Werk können sich interessierte Spieler und Statistikliebhaber hier anschauen.

