PlayStation-Spiele auf PC: Lässt Sony die PSN-Pflicht fallen?

Wie die PC-Spieler auf Steam über die PSN-Pflicht bei Sony-Spielen denken, haben sie schon ein ums andere Mal deutlich gemacht. So etwa bei dem erfolgreichen Online-Shooter „Helldivers 2“, der sich nach der Einführung der Kontopflicht mit einem massiven Review-Bombing konfrontiert sah.

Allerdings setzte Sony bei ihren First- und Third-Party-Titeln weiterhin auf das PSN – bis jetzt. Denn bei dem kommenden „Lost Soul Aside“ von Ultizero Games wurde die Pflicht für das PlayStation Network unlängst entfernt.

Kommendes Action-Rollenspiel ohne PSN

Wie die Kollegen von „TwistedVoxel“ entdeckt haben, wird bei dem kommenden „Lost Soul Aside“ keine Verbindung mit dem PlayStation Network mehr vorausgesetzt. Dabei wurde die PSN-Pflicht für PC-Spieler noch im Dezember bestätigt.

Wie sich nun aber der Webseite SteamDB entnehmen lässt, wurde diese von vielen Fans verhasste Voraussetzung bereits am 19. Dezember entfernt. Einen Tag zuvor erst wurde ein neuer Trailer für das Singleplayer-Rollenspiel veröffentlicht.

Derzeit ist nicht bekannt, ob Sony damit seine Regularien für alle zukünftigen Titel lockert oder ob es sich dabei nur um eine Option für Spiele von Drittanbietern handelt. Mit dem Wegfall der PSN-Pflicht kann „Lost Soul Aside“ nun in weiteren Ländern angeboten werden. Mit der Kontopflicht konnte das Rollenspiel zuvor nur in Ländern verkauft werden, in denen auch das PlayStation Network unterstützt wird.

Rollenspiel erscheint in diesem Jahr

„Lost Soul Aside“ entsteht bei den Entwicklern von Ultizero Games im Rahmen von Sonys „China Hero Project“. Das Action-Rollenspiel wurde bereits vor acht Jahren zum ersten Mal angekündigt und soll gleichzeitig für die PlayStation 5 und den PC erscheinen.

„Lost Soul Aside“ ist von Titeln wie „Devil May Cry“ und „Final Fantasy 15“ inspiriert. In dem Spiel können die Nutzer schnelle Combos einsetzen und ihre Waffen verbessern, um in dynamischen Kämpfen gegen riesige Bosse bestehen zu können. „Lost Soul Aside“ soll noch in diesem Jahr erscheinen. Ein näherer Termin wurde bislang nicht genannt.

Quelle: TwistedVoxel, PlayStation Lifestyle

