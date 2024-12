Lost Soul Aside: Trailer bestätigt Release-Zeitraum und PSN-Pflicht für PC-Spieler

Der Release von „Lost Soul Aside“ scheint endlich in Sichtweite zu rücken: In einem neuen Gameplay-Trailer wurde nun der Zeitraum für die Veröffentlichung des vielversprechenden Action-Abenteuers bestätigt.

Was lange wird, wird endlich gut? Wenn dieses Sprichwort zutrifft, dürfte uns mit „Lost Soul Aside“ ein wahres Highlight bevorstehen. Denn das Action-Adventure, welches im Rahmen von Sonys „China Hero Project“ entsteht, wurde bereits vor acht Jahren angekündigt und befindet sich seit dem in der Entwicklung. Ursprünglich sollte der Titel sogar noch für die PlayStation 4 erscheinen.

Doch nun scheint „Lost Soul Aside“, welches mit seinem rasanten Kampf-Gameplay unter anderem an die Spiele der „Devil May Cry“-Reihe erinnert, endlich für eine Veröffentlichung bereit zu sein. So haben die Macher jetzt einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der nicht nur weitere Gameplay-Einblicke gewährt, sondern auch den angepeilten Release-Zeitraum bestätigt.

Gameplay-Trailer bestätigt Release für 2025

Zwar fällt der neue Gameplay-Trailer zu „Lost Soul Aside“ mit einer Laufzeit von knapp einer Minute nicht sonderlich lang aus, vermittelt aber trotzdem einen guten Eindruck des schnellen Kampfsystems. Dabei wird deutlich, dass sich die Macher neben „Devil May Cry“ auch von „Final Fantasy 16“ inspirieren ließen. Außerdem dürfen wir einen Blick auf die Charaktere, einen ziemlich spektakulären Bossgegner und die Umgebungen werfen, die ein paar tolle Ausblicke bereithalten.

Am Ende des Trailers wird schließlich der Release-Zeitraum für „Lost Soul Aside“ bestätigt. Demnach soll das Action-Adventure im kommenden Jahr endlich erscheinen. Nachdem das Projekt ursprünglich als Hobby einer einzigen Person begonnen hatte, arbeitet mit UltiZero Games mittlerweile ein vollständiges Team an der Entwicklung.

PC-Version setzt PSN-Account voraus

Passend zur Bekanntgabe des Release-Zeitraums wurde auch die Steam-Store-Seite von „Lost Soul Aside“ verfügbar gemacht. Dort finden interessierte Spieler neben einem allgemeinen Überblick und den wichtigsten Details auch einige Screenshots. Zusätzlich wird bestätigt, dass die PC-Version von PlayStation Publishing selbst veröffentlicht wird.

Wie sich den Informationen entnehmen lässt, wird „Lost Soul Aside“ auf dem PC aber auch einen PlayStation-Network-Account voraussetzen. Überraschend ist diese Entscheidung allerdings nicht. So wurden auch schon für die PC-Versionen von „Ghost of Tsushima“, „God of War Ragnarök“ und „Horizon: Zero Dawn Remastered“ ein PSN-Konto benötigt.

