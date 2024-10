Horizon Zero Dawn: Nicht nur die PSN-Pflicht – Ein weiterer Schritt Sonys verärgert PC-Spieler

Horizon Zero Dawn:

Parallel zur PS5 wird auch der PC mit dem Ende Oktober erscheinenden Remaster zu "Horizon: Zero Dawn" versorgt. Neben der PSN-Pflicht auf Steam und im Epic Games Store sorgt aktuell ein weiterer Schritt seitens Sony für kritische Stimmen in der PC-Community.

Unter den Titeln, die Sony in der „State of Play“ im September ankündigte, befand sich wie bereits im Vorfeld spekuliert ein Remaster zum Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“ aus dem Jahr 2017.

Neben der PS5 wird parallel auch der PC mit der Neuauflage versorgt. Wenig überraschend führte Sonys Entscheidung, bei Singleplayer-Titeln auf dem PC einen PSN-Account vorauszusetzen, im Fall des Remasters zu „Horizon: Zero Dawn“ ebenfalls zu kritischen Stimmen. Dabei blieb es bei der Rückkehr von Aloys erstem großen Abenteuer allerdings nicht.

Stattdessen sorgt Sony derzeit mit einem weiteren Schritt für Unmut unter den PC-Spielern. Ab sofort ist es nämlich nicht mehr möglich, die im Sommer 2020 veröffentlichte Complete Edition zu „Horizon: Zero Dawn“ für den PC zu erwerben.

Complete Edition aus den PC-Stores entfernt

Sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store entschied sich Sony kurz nach der Enthüllung des Remasters ohne vorherige Ankündigung dazu, die Complete Edition zu „Horizon: Zero Dawn“ aus den Download-Stores zu entfernen.

Auf Steam beispielsweise können die Spieler die entsprechende Produktseite zwar noch aufrufen, die Möglichkeit, das Komplettpaket zu erwerben, fehlt allerdings.

Stattdessen verweist Sony hier auf das kommende Remaster zu „Horizon: Zero Dawn“ oder die Complete Edition zu „Horizon: Forbidden West“, die auf Steam für 59,99 Euro erhältlich ist.

Neben dem Hauptspiel von „Forbidden West“ befindet sich im Rahmen der Complete Edition die umfangreiche „Burning Shores“-Erweiterung an Bord.

Preis von Zero Dawn im PSN verdoppelt

Nicht nur auf dem PC wirft das Remaster von „Horizon: Zero Dawn“ seinen Schatten voraus. Auch im PlayStation Store nahm Sony aufgrund der Ankündigung der Neuauflage eine Anpassung an der Complete Edition von „Zero Dawn“ vor.

Da Sony Besitzern der PS4-Version die Chance bietet, ihre Kopie zum Preis von knapp zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster zu unterziehen, verdoppelte der Konzern kurzerhand den Preis der PS4-Version im PSN.

Nachdem Sony die PS4-Fassung der „Horizon: Zero Dawn – Complete Edition“ im Rahmen von „PlayStation Hits“ über lange Zeit für 19,99 Euro anbot, wurde der Preis kürzlich auf 39,99 Euro erhöht.

Das Remaster von „Horizon: Zero Dawn“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC und die PS5. Zu den gebotenen Verbesserungen gehört eine rundum überarbeitete Grafik, die die Welt des Action-Rollenspiels in ganz neuem Glanz erstrahlen lässt.

Darüber hinaus warten auf der PS5 natürlich eine Unterstützung der exklusiven DualSense-Controllers sowie der Anfang November erscheinenden PS5 Pro.

