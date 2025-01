Palworld: Crossplay, Weltentransfer & mehr – Roadmap zum Geburtstag stellt Inhalte vor

Zu den ersten Überraschungshits des vergangenen Jahres gehörte der Rollenspiel-Survival-Mix „Palworld“. „Palworld“ erschien Anfang 2024 zunächst für den PC sowie die Xbox-Konsolen und brachte es innerhalb weniger Wochen auf mehr als 25 Millionen Spieler.

Nachdem das „Feybreak“-Update die Spieleranzahl in den letzten Wochen noch einmal beflügelte, feiern die Entwickler von Pocketpair in diesen Tagen den ersten Geburtstag von „Palworld“. Zur Feier des Tages sprach das japanische Studio über die Zukunft des Titels und kündigte einen ganzen Schwung neuer Inhalte an, an denen das Team aktuell arbeitet.

Welche Neuerungen die Entwickler planen, verrät euch die folgende Übersicht. Zu den spannendsten Features gehören sicherlich die Crossplay-Unterstützung für den Coop-Modus oder der finale Boss.

Die aktuelle Content-Roadmap von Palworld:

Crossplay-Unterstützung für den Coop

Weltentransfer für die Pals

Finaler Boss / Finales Szenario

Weitere Möglichkeiten, die Pals zu verbessern oder zu stärken

Neue Inhalte wie Pals oder Technologien

Diverse Kollaborationen (darunter mit Terraria)

Überarbeitung der Objekte in der Spielwelt

Verbesserungen an den Basis-Pals

Weitere Optimierungen

Verbesserungen an der Nutzeroberfläche

Weitere Details zu den Updates, ihren Inhalten und mögliche Termine wird Pocketpair zu gegebener Zeit nennen. Neben der Content-Roadmap veröffentlichte das japanische Studio passend zum ersten Geburtstag von „Palworld“ eine Umfrage. Diese bietet den Spielern die Möglichkeit, über die offizielle Website für ihre favorisierten Pals abzustimmen.

Wer an der Umfrage teilnehmen möchte, findet sie hier. Abgerundet wird der erste Geburtstag von „Palworld“ von der Veröffentlichung des offiziellen Soundtracks. Dieser umfasst insgesamt 28 Songs und bringt es auf eine Laufzeit von knapp 58 Minuten. Bei Interesse könnt ihr dem Soundtrack von „Palworld“ ab sofort kostenlos auf Youtube lauschen.

Der Geburtstag von „Palworld“ zieht einen Schlussstrich unter ein ereignisreiches erstes Jahr. So lieferte Pocketpair nicht nur einen der erfolgreichsten Titel des vergangenen Jahres ab. Gleichzeitig rief der Erfolg des Titels die Rechtsabteilung von Nintendo auf den Plan, die dem Studio vorwarf, mit „Palworld“ mehrere bestehende Patente verletzt zu haben.

Weitere Details zu diesem Thema beziehungsweise dem Rechtsstreit zwischen Nintendo und Pocketpair an sich haben wir hier für euch zusammengefasst.

