Dragon Ball Sparking! Zero: Update bringt neuen Face-Off-Modus und bessere Kämpfe

Mit mehr als 180 Charakteren verfügt „Dragon Ball: Sparking! Zero“ über die bislang größte Kämpferriege eines „Dragon Ball“-Videospiels. Und das Werk von Spike Chunsoft wächst weiter, wenn in Teilen auch nur zeitlich begrenzt.

So bringt ein neues Update vom 20. Januar mit dem „Legendary Warrior“-Face-Off-Modus zwar einen neuen Spielmodus, der fortgeschrittene Spieler besonders mächtigen Kontrahenten gegenüberstellt. Allerdings wird dieser Modus nur zeitlich begrenzt verfügbar sein.

Was das Update hingegen fest in das Prügelspiel implementiert, sind mehrere Kampf- und Fähigkeitsoptimierungen. Außerdem steht die Verbesserung der Funktionalität sowie der Benutzerfreundlichkeit im Fokus der Neuerungen. Was konkret in dem Aktualisierungs-Paket enthalten ist, lest ihr im Folgenden.

„Legendary Warrior“-Face-Off-Modus

Ein zeitlich begrenzter Modus, in dem ihr gegen extrem mächtige Charaktere antretet.

Nur während eines bestimmten Zeitraums verfügbar. Nähere Angaben hierzu hat der Entwickler nicht gemacht.

Funktionalitätsverbesserungen

Episode Battle: Die Schwierigkeitsstufe lässt sich nun auch bei Verwendung eines Dragon Orbs ändern.

Die Schwierigkeitsstufe lässt sich nun auch bei Verwendung eines Dragon Orbs ändern. Custom Battle: Erweiterte Einstellungen für Effekte, Texte und Situationen.

Erweiterte Einstellungen für Effekte, Texte und Situationen. Quick Match : Verbindet euch direkt mit einem Gegner, ohne dass ihr dafür einen Raum betreten müsst.

: Verbindet euch direkt mit einem Gegner, ohne dass ihr dafür einen Raum betreten müsst. Neuer „Quick Room Search“-Modus für schnelles Raumsuchen.

Ranked Match: Häufige Verbindungsabbrüche werden nun mit Wartezeiten bestraft.

Häufige Verbindungsabbrüche werden nun mit Wartezeiten bestraft. Battle Setup: Kontrollanleitungen sind jetzt bei der Charakterauswahl verfügbar.

Kontrollanleitungen sind jetzt bei der Charakterauswahl verfügbar. Training: Neue Option „Guarding After Attacks“ gegen CPU hinzugefügt.

Kampfmechanik-Änderungen

Charge Attacks: Kein Rückstoß mehr bei Rush-Angriffen während des Aufladens im Sparking!-Modus.

Kein Rückstoß mehr bei Rush-Angriffen während des Aufladens im Sparking!-Modus. Grand Slash: Folgeangriffe schleudern Gegner rotierend hinfort.

Folgeangriffe schleudern Gegner rotierend hinfort. Rush Ki Blast: Kein High-Speed-Ausweichen während eines Treffers möglich.

Kein High-Speed-Ausweichen während eines Treffers möglich. Super Perception: Aktivierung verbraucht nun Ki, erhöhte Verzögerung bis zur nächsten Aktion.

Aktivierung verbraucht nun Ki, erhöhte Verzögerung bis zur nächsten Aktion. Super Counter und Speed Impact: Längere Abklingzeiten nach erfolglosen Aktionen.

Längere Abklingzeiten nach erfolglosen Aktionen. Chase Change: Weniger Schaden durch riesige Charaktere bei „Chase Changing“.

Weniger Schaden durch riesige Charaktere bei „Chase Changing“. Impact Recovery: Erleichtert die Wiedererlangung der Kontrolle nach Rückstößen.

Fähigkeitsanpassungen

Wild Sense: Schaden wurde reduziert, kann nicht mehr in Kombos eingesetzt werden.

Schaden wurde reduziert, kann nicht mehr in Kombos eingesetzt werden. Kaioken Goku Z – Early: Geringerer Verbrauch von Skill-Punkten.

Geringerer Verbrauch von Skill-Punkten. Ta-dah! und All I Need Is Five Seconds!: Verbesserte Ki-Wiederherstellung und geringerer Verbrauch.

Sonstige Änderungen

Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Stabilität der Performance.

Das neue Update ist erforderlich für Online-Spiele.

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ ist seit dem 11. Oktober 2024 erhältlich. Zu den verfügbaren Plattformen zählen neben PlayStation 5 auch XboxSeries X/S und PC (Steam). Weitere Systeme sind nach gegenwärtigem Stand nicht geplant, jedoch wurde das etwas ältere „Dragon Ball FighterZ“ (2018) auch auf Nintendos Switch-Konsole portiert.

